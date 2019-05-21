АНКАРА, 21 мая /ПРАЙМ/, Федор Смирнов. Туристическая отрасль Турции не планирует отказываться от системы "все включено" (all inclusive), так как она привлекательна и для туристов, и для отелей, заявил РИА Новости глава федерации отельеров страны Осман Айык.

"Система "все включено" продолжает работать в Турции, речи об отказе от нее не идет. Некоторые отели по своему желанию могут применять разные ее варианты, используя систему "под себя". Она особенно привлекательна для семей с детьми. Туристы заранее знают свои расходы и строят свои планы на основе уже известных цифр. Что касается нас, принимающей стороны, то мы также рассчитываем заранее свои расходы с помощью этой системы и обеспечиваем своих клиентов гарантией, что они получат оплаченный набор услуг", — сказал собеседник агентства.

По его словам, для клиентов система "все включено" выгодна при любых обстоятельствах, однако для отелей существуют определенные риски.

"Условия, при которых отельеры рассчитали свои расходы и продали свои услуги, могут отличаться от тех условий, когда клиенты приезжают в отель. К этому моменту могут вырасти стоимость коммунальных услуг, налоги, цены на продукты питания, топливо, транспортные услуги, может измениться валютный курс, поэтому хотите вы или нет, но ваши расходы увеличиваются и перед вами встают проблемы", — отметил Айык.

Он добавил, что эти риски относятся исключительно к гостиничному предприятию, они никак не отражаются на кошельке клиента, который уже приобрел путевку по системе "все включено".