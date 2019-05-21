АНКАРА, 21 мая /ПРАЙМ/, Федор Смирнов. Цены для российских туристов на отдых в Турции в новом сезоне могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования предоставляются значительные скидки, заявил РИА Новости глава федерации отельеров страны Осман Айык.

"В нынешнем сезоне цены по сравнению с прошлым годом могут незначительно увеличиться, но при этом они остаются совершенно разумными. Никаких резких колебаний не произойдет. Туристам выгодно делать раннее бронирование, потому что при этом предоставляются большие скидки. После того, как обеспечен определенный уровень продаж, скидки начинают сходить на нет, и оставшиеся вынуждены тратить больше денег", — сказал собеседник агентства.

По его словам, многие российские туристы, желающие посетить Турцию в этом году, уже забронировали себе отели.

"Конечно, бывают ситуации, когда последние места продаются по бросовым ценам. Но не всегда такое происходит, поэтому те, кто не хочет рисковать, стараются бронировать туры заранее. При авиаперевозках то же самое: последние места продаются по самым высоким ценам", — сказал Айык.

Он отметил, что турсектор Турции ожидает в этом году небольшого роста числа российских туристов. "Такого бурного роста, как в прошлом году, не ожидается. То есть мы рассчитываем, что россиян приедет от 6 до 7 миллионов", — добавил глава федерации отельеров Турции.

В 2018 году Турцию посетили 39,47 миллиона иностранных туристов, из них больше всего было россиян – 5,99 миллиона. На втором месте находятся граждане Германии (4,49 миллиона), на третьем — Болгарии (2,41 миллиона).