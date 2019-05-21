ПЕКИН, 21 мая /ПРАЙМ/. Ограничительные меры США в отношении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei не скажутся на развитии ей сети 5G, заявил основатель компании Жэнь Чжэнфэй.

"Это не скажется на сети 5G компании Huawei. В сфере технологий 5G остальные не смогут нас догнать еще два-три года", — заявил Жэнь Чжэнфэй в интервью китайским СМИ.

В середине мая министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает китайской компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

По данным агентства Рейтер, Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

В понедельник министерство торговли США сообщило о предоставлении Huawei временных разрешений, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам. Временные разрешения будут действовать до 19 августа.