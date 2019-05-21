КАЛУГА, 21 мая /ПРАЙМ/. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что следит за исполнением обязательств перед инвесторами так, будто имидж региона — это ядерный реактор.

"Верит инвестор, когда он приходит на любую территорию, только одному человеку. Не в обиду будет никому сказано. Он верит только губернатору, больше никому. Он с ним поговорил, в глаза посмотрел, поверил — будет работать. У него все срослось, получилось так, как обещали – пошел, другому рассказал. Информация из уст в уста передается гораздо быстрее, чем она передается через какие-то средства массовой информации", — рассказал журналистам Артамонов.

По его словам, даже негативный вброс информации в СМИ действует не так сильно.

"Конечно, это задача, которая для меня на каждый день. Я за этим слежу, как будто наш имидж — это ядерный реактор, и если его не будешь правильно обслуживать, он взорвется. И тогда все, можно к этому больше не приступать. Тебе больше никто не поверит. Никогда", — заявил губернатор.

Как ранее уточнили в пресс-службе Агентства регионального развития Калужской области, на территории региона реализуются более 200 инвестпроектов из 30 стран, резидентами особой экономической зоны стали 15 компаний.