МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы по итогам вторника выросли на фоне сообщений о предоставлении властями страны временных разрешений компании Huawei, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,77%, до 25877,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,08%, до 7785,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 2864,36 пункта.

Накануне министерство торговли США опубликовало информацию о предоставлении временных общих разрешений до 19 августа, которые позволят Huawei поддерживать имеющиеся сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

Ранее минторг внес Huawei в "черный список", который перекрывает путь китайской компании покупать компоненты и технологии американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Тем временем целый ряд американских компаний уже сообщили о начале приостановки сотрудничества с китайским партнером.

"Рынок реагирует на некоторый пересмотр администрации Трампа по делу Huawei, что предполагает, что мы скорее движемся в сторону торгового соглашения, и это то, что рынок хочет услышать", — приводит агентство MarketWatch слова глобального рыночного стратега Touchstone Investments Крита Томаса (Crit Thomas).

Между тем, хуже прогнозов оказались опубликованные во вторник внутристатистические данные. Так, количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в апреле сократилось на 0,4% по сравнению с показателем марта — до 5,19 миллиона. Аналитики ожидали роста числа сделок на 2,7%.

Участники торгов продолжают ожидать выхода протокола заседания Федрезерва, которое прошло 30 апреля-1 мая. По итогам встречи комитет по открытым рынкам сохранил ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, а глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не видит оснований для изменения ставки в любом направлении. Инвесторы надеются получить из документа более подробные подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора.