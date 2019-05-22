МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в среду проведет повторные предварительные слушания по заявлениям Альфа-банка и кипрской Redeliaco Holdings Ltd о взыскании 33,6 миллиарда рублей солидарно с экс-министра РФ Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших обанкротившуюся инжиниринговую компанию "Группа Е4".

Альфа-банк и Redeliaco являются конкурсными кредиторами "Группы Е4", признанной банкротом в 2016 году. Они просят привлечь Абызова, а также экс-президента Е4 Андрея Малышева и Екатерину Сиротенко к субсидиарной ответственности по долгам группы. По данным СМИ, Сиротенко была единственным бенефициаром "Е4", по крайней мере, после того, как ее муж Абызов занял пост министра, однако в 2016 году супруги развелись. Сумма иска равна сумме включенных на данный момент в реестр "Группы Е4" требований кредиторов.

На предыдущем предварительном заседании в апреле арбитраж Москвы отклонил ходатайство конкурсного кредитора ПАО "Т Плюс" об истребовании сведений о доходах и имуществе Сиротенко и Малышева. По словам представителя "Т Плюс", с 2012 года активы "Группы Е4" существенно уменьшились, и ответчики, по мнению этого кредитора, причастны к выводу активов. При этом сведения в отношении Абызова, как отметил юрист, открыты: с 2012 по 2016 год задекларированные доходы экс-министра возросли с 60 миллионов до 521 миллиона рублей.

"Поскольку доводы о росте доходов и взаимосвязи указанных обстоятельств с настоящим делом в настоящее время основаны исключительно на предположениях, суд отказывает в удовлетворении ходатайства ПАО "Т-Плюс" об истребовании доказательств", — указал суд в своем определении.

Абызова 27 марта арестовали на два месяца по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным Следственного комитета России, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками вывел за рубеж 4 миллиарда рублей, похищенных у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Абызов, который с 2012 по 2018 год занимал пост министра РФ по делам "Открытого правительства", возглавлял "Группу Е4" до перехода на госслужбу.