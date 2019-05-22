БУЭНОС-АЙРЕС, 22 мая /ПРАЙМ/. Аргентина рассчитывает на интерес иностранных инвесторов, включая российских, к строительству дорог, портов и аэропортов, сообщил журналистам министр транспорта Гильермо Дитрич.

"ТМХ-Аргентина", дочернее предприятие российского "Трансмашхолдинга", во вторник дало старт строительству нового завода по производству железнодорожных вагонов и локомотивов в поселке Мечита в провинции Буэнос-Айрес. Завод потребует инвестиций в 70 миллионов долларов из 200 миллионов, тех, что компания вложит в Аргентину на протяжении пяти лет, создавая 1200 рабочих мест.

"У нас активные контакты с Россией, я дважды встречался с министром транспорта. Пока наибольший прогресс с ТМХ. Но когда такие крупные компании приходят на рынок другой страны, это привлекает внимание к стране и вызывает интерес у других компаний", — сказал министр.

"Мы надеемся, что так и произойдет, потому что для реконструкции нашей страны мы, безусловно, должны много инвестировать в дороги, поезда, порты, аэропорты, в систему общественного транспорта. Будет очень полезно, если компании из других стран придут на рынок и будут конкурировать, принося новые технологии", — добавил Дитрич.