ВАШИНГТОН, 22 мая — ПРАЙМ. Около 40% компаний, входящих в состав двух американских торговых палат в Китае, рассматривают перенос производства оттуда в другие страны или уже сделали это на фоне торговой войны между двумя странами, свидетельствуют опубликованные в среду данные совместного опроса AmCham China и AmCham Shanghai.

В опросе, проведенном 16-20 мая, приняли участие около 250 компаний, являющихся членами Американской торговой палаты в Китае (AmCham China) и Американской торговой палаты в Шанхае (AmCham Shanghai).

При этом только 6% опрошенных говорят о переносе производства в США, в то время как 24,7% рассматривают страны Юго-Восточной Азии, 10,5% — Мексику, чуть более 8% — Индию, Бангладеш, Пакистан и Шри-Ланку.

О негативном влиянии повышения таможенных пошлин обеими странами заявили почти 75% участников исследования. По их словам, это сказалось на спросе на их продукцию и повысило затраты на производство. Однако 60% опрошенных не планируют переносить производство из КНР.

В состав Американской торговой палаты в Китае входят представители около 900 компаний, в Американскую торговую палату в Шанхае – около 1500 компаний.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле в начале мая завершился безрезультатно на фоне еще одного повышения американских пошлин на китайские товары. Так, США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ в понедельник китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня введёт повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.