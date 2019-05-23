МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Банк России в настоящее время не обсуждает вопрос снижения доли в Национальной системе платёжных карт (НСПК), но может рассмотреть такую возможность только при условии, что один инвестор не сможет приобрести более 5-10% акций, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"У нас есть требование закона по доле ЦБ в НСПК, которая была обусловлена тем, что мы проект запускали, организовывали, вкладывали туда ресурсы. Не вижу особых плюсов и от того, что мы продадим эту долю, но это обсуждаемо", — сказала Набиуллина в интервью газете "Известия".

"Сейчас мы вопрос продажи не обсуждаем, но если когда-нибудь в будущем к нему вернемся, то только при условии, что один инвестор не сможет приобрести больше, чем, скажем, 5–10% акций. Просто потому, что частная монополия ничем не будет лучше государственной", — заключила Набиуллина.

НСПК — оператор национальной платежной карты "Мир", пользователем которой является каждый четвертый россиянин. В настоящее время 100% акций АО "НСПК" принадлежит Банку России. Доля карт "Мир", по последним данным НСПК, уже превысила пятую часть от всех выпущенных в России банковских карт. Эмиссия на конец 2019 года, по прогнозу НСПК, превысит 67 миллионов штук.