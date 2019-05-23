МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Сбербанк, ВТБ, "Тинькофф банк" и Альфа-банк вошли в двадцатку крупнейших онлайн-эквайеров Европе по итогам 2018 года, говорится в отчете компании The Nilson Report, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Компания учитывала в текущем рейтинге транзакции, которые были совершены в интернете (на компьютере и телефоне), а также с помощью мобильных приложений.

По данным The Nilson Report, Сбербанк в прошлом году обеспечил 584 миллиона онлайн-транзакций в своей эквайринговой сети и занял четвертое место в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров Европы. При этом такой тип транзакций занимает всего 4,1% от общего количества транзакций.

ВТБ, проведя 258 миллионов транзакций, стал десятым крупнейшим онлайн-эквайером Европы. Доля онлайн-транзакций занимает у ВТБ 19%.

"Тинькофф банк" обеспечил более 214 миллионов онлайн-транзакций и занял 13-ю строчку в европейском рейтинге, опередив Альфа-банк, который расположился на 15-м месте со 177 миллионами транзакций. У этих банков доля онлайн-транзакций доминирует и занимает 92,1% и 96,2%, соответственно.

Первые три места в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров занимают ирландская JPMorgan и британские Worldpay и Barclays.

Сбербанк также третий год подряд остается крупнейшим эквайером Европы с 14,37 миллиарда транзакций на общую сумму 147,5 миллиарда долларов (по объему транзакций у банка шестое место). Лидерство в 2018 году принадлежит британской компании Worldpay, которая обслужила транзакций на более чем 405 миллиардов долларов.