ВАШИНГТОН, 23 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20, который пройдет в Японии в июне.

"Я ожидаю встречу с председателем Си на G20 очень скоро. Жду с нетерпением", — заявил Трамп, выступая в четверг в Белом доме.

Выступление Трампа было посвящено вопросам поддержки сельского хозяйства.

Саммит G20 в японской Осаке запланирован на июнь. В настоящее время США и Китай продолжают сложные переговоры по заключению торгового соглашения.

"Если мы договоримся с Китаем – будет замечательно, если нет – то и отлично", — сказал Трамп.