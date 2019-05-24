МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно в "красной зоне" на фоне действий и высказываний со стороны США по отношению к китайской высокотехнологической компании Huawei, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,02%, до 2852,99 пункта, Shenzhen Composite – опустился на 0,49%, до 1496,03 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index – поднялся на 0,32%, до 27353,93 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,69%, до 2045,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,55%, до 6456 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,16%, до 21117,22 пункта.

Азиатские рынки в основном снизились, так как опасения по поводу возможного усиления торгового противостояния между США и Китаем провоцируют распродажу на биржах.

Компания Huawei ранее в мае была включена Вашингтоном в "черный список", что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Позднее некоторые партнеры компании по всему миру ограничили сотрудничество с Huawei, также СМИ сообщали о возможном внесении в "черный список" других технологических китайских фирм. В четверг президент США Дональд Трамп допустил, что ситуация с Huawei может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет заключено, при этом он назвал Huawei "очень опасной".

"Сейчас выбор инвесторов обращается в сторону более надежных активов с фиксированным доходом", — сообщил агентству Рейтер главный экономист Investec Филипп Шоу (Philip Shaw).