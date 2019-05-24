ЛОНДОН, 24 мая /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй должна стать катализатором перемен на пути достижения соглашения по Brexit, считают представители Конфедерации британской промышленности (CBI) и Института директоров (IOD).

В пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

Представители деловых кругов Великобритании призывают политические партии сплотиться для решения главного вопроса – достижения соглашения по Brexit, поскольку выход из ЕС "без сделки" станет разрушительным для экономики страны.

По словам главы Конфедерации британской промышленности Кэролин Фэйрбэрн, отставка премьер-министра должна стать катализатором перемен по достижению сделки по Brexit.

"Бизнесу и стране нужна честность. Люди должны быть выше партии, процветание — выше политики … Мы призываем политиков всех партий, всех амбициозных людей воспользоваться этой возможностью для нового старта", — приводятся ее слова в заявлении конфедерации.

В Институте директоров, объединяющем представителей крупного британского бизнеса, отметили, что новый лидер консерваторов столкнется с теми же политическими и экономическими проблемами, что и Тереза Мэй, и призвали политиков перейти к решению вопроса по Brexit.

"Мы бы попросили политиков быстро прийти к решению, которое бы обеспечило максимально плавный выход, но сейчас это похоже на тщетную надежду", — отмечается в заявлении организации.