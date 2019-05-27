МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Автомобилестроительная группа Renault и автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ведут переговоры о возможном слиянии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что стороны обсудили в воскресенье возможные исходы слияния, при этом уже в понедельник они могут объявить о сотрудничестве в сферах, связанных с техническим усовершенствованием электрокаров и платформами для производства автомобилей.

По данным газеты, компании могут объявить о слиянии на паритетных началах, что приведет к созданию предприятия совокупной стоимостью около 37 миллиардов долларов, производящего до 9 миллионов легковых автомобилей и пикапов ежегодно. Отмечается, что это совместное предприятие займет третье место по производству автомобилей в мире, уступив лишь концернам Volkswagen и Toyota.

Согласно информации источников, компании рассматривают и другую опцию — возможность обмена акциями, чтобы впоследствии провести слияние. Как отмечает газета, глава Renault Жан-Доминик Сенар встречался в пятницу с министром финансов Франции Брюно Ле Мэром и представил ему план по слиянию, французская сторона не возражала против слияния и сообщила о возможной сделке правительству Японии. Совет директоров Renault может собраться в понедельник, однако на данный момент нет гарантий, что сторонам удастся прийти к договоренности.