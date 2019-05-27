МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отправил необязывающее предложение о слиянии с Renault на паритетных началах, следует из сообщения компании.

"Fiat Chrysler Automobiles N.V. сегодня направил необязывающее письмо в совет директоров Groupe Renault с предложением о слиянии бизнесов с долями 50/50… Предложение Fiat последовала после начальных переговоров между двумя компаниями.. в итоге этих обсуждений стало ясно, что сотрудничество через слияние существенно улучшит эффективность использования капитала и скорость разработки продуктов", — говорится в пресс-релизе. Ранее о переговорах между компаниями и возможной сделке сообщала газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Ежегодная синергия от сделки прогнозируется в размере более чем 5 миллиардов евро, ежегодный объем продаж — 8,7 миллиона автомобилей.

Совет директоров объединенной компании будет состоять из 11 человек, Fiat и Renault получат в нем по 4 места, Nissan — 1 место.

"Совет директоров Renault встретится в понедельник для обсуждения полученного предложения", — сообщил в свою очередь французский автогигант.

Компания Renault уже состоит в альянсе с японскими Nissan и Mitsubishi, но партнерство стало проблематичным с момента ареста в ноябре прошлого года руководителя альянса Карлоса Гона.