МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Контракт на строительство двух новых российских универсальных атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22220, как ожидается, будет подписан в августе нынешнего года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"(Подписание) ожидается в августе. До этого времени предстоит выполнить необходимые конкурсные процедуры", — сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил журналистам, что ОСК рассчитывает до конца нынешнего года начать на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строительство еще двух ледоколов проекта 22220.

Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире по сравнению с действующими атомоходами. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу госкорпорации "Росатом" ранее был построен головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, идет строительство двух таких серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал". Спуск "Урала" на воду состоялся в минувшую субботу.