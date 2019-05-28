(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Льготодобывающая отрасль — Нефтяникам придется субсидировать переработку за счет добычи — Как выяснил "Ъ", Минфин и Минэнерго почти полностью согласовали остававшийся неурегулированным вопрос с размером компенсаций нефтекомпаниям за поставку топлива на внутренний рынок.

— Двигатели внутреннего — Регуляторы требуют от нефтяников урезать экспорт — Рост оптовых цен на топливо вынудил регуляторов прибегнуть к административным мерам сдерживания котировок.

— Уполномоченный по правам омбудсмена — Как Борис Титов в седьмой раз использовал возможность сказать всю правду в глаза — 27 мая президент России Владимир Путин провел встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, на которой была предпринята попытка на ходу проанализировать ежегодный доклад о положении с правами бизнесменов и даже принять решения в связи с этим докладом.

— Facebook подбросили наркотики – Пользователи соцсети пожаловались на рекламу "закладчиков" – В российском сегменте Facebook появилась реклама работы "закладчиком" — так на сленге называют распространителей наркотиков. Объявление с изображением листа каннабиса обещало откликнувшимся "приличный заработок".

— Сбербанк один процент — Монополист оценил свое подключение к системе быстрых платежей — Сбербанк, на который приходится подавляющее большинство переводов между физлицами с карты на карту, готов подключиться к общей системе быстрых платежей (СБП), но только на особых условиях. Банк хочет получать 1% от всех платежей, проходящих через него.

— Фабрика проектного финансирования присмотрится к рынку — Инфляция санкционных рисков может помочь ее облигационным займам — Дмитрий Медведев провел заседание наблюдательного совета госкорпорации ВЭБ.РФ, на котором обсуждался ход работы "фабрики проектного финансирования".

— Заемный труд ищет место в законе — Минэкономики отрегулирует его отношения с юрлицами — Минэкономики уравняет в правах частные агентства занятости и юрлица при предоставлении ими заемных работников.

— Жизнь теряет инвестиционную привлекательность — Страховой рынок прощается с основным драйвером роста — Страховщики столкнулись с завершением бума инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), с 2012 года оно принесло рынку 790 млрд руб. сборов, в основном за счет премиальных клиентов со средним взносом до 500 тыс. руб.

— Китайский ВВП вырос из спецсделок и ограничивается их результатами — Мониторинг моделей роста — По мнению авторов, значение "спецсделок" в росте ВВП Китая с 1979 года сильно недооценивается, они как минимум находятся в ряду факторов первого порядка, определявших до 2008 года рост ВВП Китая на уровне порядка 11% в год.

— С экс-мэра Владивостока запросили по всем контрактам — Генпрокуратура хочет взыскать с Игоря Пушкарева и его подельников 3,2 млрд руб. — Генеральная прокуратура России подготовила иск к бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву, его брату Андрею, ранее возглавлявшему АО "Востокцемент", и экс-главе муниципального унитарного предприятия (МУП) "Дороги Владивостока" Андрею Лушникову.

— Строителей обвели вокруг взятки — Решальщик собирал деньги за победы в электронных аукционах — Как стало известно "Ъ", к трем с половиной годам лишения свободы приговорил Мещанский райсуд Москвы афериста Алексея Новикова, которого признали виновным в обмане руководства строительной компании.

— В говяжьих консервах не обнаружили признаков хищения — В отношении руководства мясокомбината не стали возбуждать уголовное дело — Как стало известно "Ъ", следственное управление СК по Санкт-Петербургу не нашло оснований для возбуждения уголовного дела по факту возможного хищения средств при поставках в 2016 году Барышским мясокомбинатом говяжьих консервов для нужд Росгвардии на 100,6 млн руб.

— Фигуранты дела "Нового величия" попросились на ЕГЭ и к врачу — В Москве начался суд над участниками движения — Люблинский районный суд Москвы начал рассмотрение громкого дела движения "Новое величие", деятельность которого, как считает следствие, была направлена на свержение конституционного строя.

— Реновация продолжает умножать на три — Жилья в Москве по ее итогам может стать больше на 15% — В четырех столичных управах 28 мая пройдут слушания по свежему блоку проектов планировок микрорайонов для переселенцев по программе реновации.

— Хранителю Сандармоха назвали срок — В Карелии на девять лет осужден директор Медвежьегорского музея — Медвежьегорский городской суд Карелии вынес приговор экс-директору Медвежьегорского районного музея Сергею Колтырину и жителю Северодвинска Евгению Носову, которые обвинялись в развратных действиях и половом сношении с несовершеннолетним.

— Европарламент расшатывают с обеих сторон — Двухпартийную систему потеснили и справа, и слева — В странах ЕС в понедельник подводили итоги выборов в Европарламент. Формально четырехдневный общеевропейский избирательный марафон завершился победой право- и левоцентристов — тяжеловесов из Европейской народной партии (EPP) и Группы социал-демократов (S&D).

— Дональд Трамп помянул Иран добрым словом — Президент США не хочет менять режим в Тегеране — США не стремятся менять режим в Иране, заявил вчера президент Дональд Трамп.

— Urban Group возвращает земли — В деле о банкротстве нашлись лишние активы — Конкурсному управляющему Urban Group удалось доказать возможный вывод активов владельцем и топ-менеджментом компании в преддверии ее банкротства.

— "Сферу" направят на инвесторов — "Роскосмос" создаст отдельную структуру для новой спутниковой системы — "Роскосмос" выведет в отдельную структуру проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС), аналога британской OneWeb стоимостью почти 300 млрд руб.

— Биткойн набирает вес — Курс ведущей криптовалюты обновил годовой максимум — Курс биткойна впервые за год приблизился к уровню $9 тыс., поднявшись за месяц более чем вдвое.

— Ликвидатору уточняют баланс — НПФ покинут рынок по правилам — ЦБ начал формализовывать ликвидационные процедуры для негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

— Sova заглянула на российский рынок — В лидеры срочного рынка выбился новичок — В десятке ведущих инвестиционных компаний Московской биржи появилось "новое лицо".

— Нуждающихся в модернизации отберут вручную — Обновление старых ТЭЦ дорого обойдется потребителям электроэнергии — Минэнерго ответило на критику энергорынка, разработав такие критерии "ручного" отбора проектов модернизации на правкомиссии по электроэнергетике, которые позволят его пройти именно старым ТЭЦ — общей мощностью порядка 1,78 ГВт.

— Нацпроекты обрастают сталью — Металлурги не склонны переоценивать их влияние на спрос — "Северсталь", которую аналитики "ВТБ Капитала" сочли наряду с ММК основным бенефициаром на рынке стали от реализации нацпроектов, в ответ действительно повысила свой прогноз по среднегодовому росту спроса на сталь в РФ с 1% до 2-3% до 2025 года.

— В микрочипы загрузят бюджет — "Ангстрем-Т" пообещали госфинансирование — Власти готовы выделить находящемуся в затяжном кризисе заводу микроэлектроники "Ангстрем-Т" 20,9 млрд руб.

— Двигатели внутреннего — Регуляторы требуют от нефтяников урезать экспорт — Рост оптовых цен на топливо вынудил регуляторов прибегнуть к административным мерам сдерживания котировок.

— ВТБ оценил билет в "Главкино" — На киностудии введена процедура наблюдения — Долг одной из крупнейших российских киностудий — "Главкино" — перед владельцем, группой ВТБ, превысил 7 млрд руб.

— На стройке становится теснее — Ильгар Гаджиев уступил контроль в SDI Group — Совладелец SDI Group Ильгар Гаджиев продолжает попытки разрешить корпоративный конфликт вокруг компании.

— Украина сливает соусы — Производителя кетчупа "Чумак" купил владелец Нижегородского комбината — Структура группы Wilmar International, которая управляет в России Нижегородским масложировым комбинатом (НМЖК), приобрела у Dragon Capital украинского производителя кетчупа "Чумак".

— Госэкспертиза прошла через суд — За стройку началась серьезная борьба — Госструктурам, проводящим экспертизу строек, удалось через суд отменить наложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) запрет заниматься коммерческими проектами.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Минэкономразвития хочет запретить публикацию данных о владельцах недвижимости — Ограничение на распространение сведений Росреестра ударит по журналистам и расследователям.

— Борис Титов рассказал президенту о преследовании бизнеса — Уголовное преследование остается популярным способом разрешения деловых споров.

— Европарламент остается под контролем центристов — Популисты усилили свои позиции, но выступили хуже ожидаемого.

— "Гринпис" составил рейтинг регионов по площади заброшенных земель — Это ресурс для развития сельских территорий, который пока не используется.

— Платежные системы раскрыли межбанковские комиссии за прием карт в России — Последней это сделала Visa.

— Человек, перед которым не устояла Avon — Антонио Луис Сеабра начинал бизнес, делая "вторую Avon", а теперь уже покупает ее, так же как до этого купил английскую The Body Shop.

— Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей — Строительство дороги обойдется в 40 млрд руб.

— "Вкусвилл" тестирует новый формат магазина – киоск в парке — Ритейлер ищет новые ниши – открывать стандартные супермаркеты в Москве становится все сложнее.

— Рынок страхования жизни упал впервые за десять лет — Люди осознали риски превращения полисов в объект инвестиций.

— Fiat Chrysler предложила Renault слияние — Это создаст третьего в мире автопроизводителя после Volkswagen и Toyota.

— S7 инвестирует около $10 млн в ремонт силовых установок Honeywell — Ими оснащены большинство магистральных самолетов российских авиакомпаний.

— ВТБ хочет стать банком номер один в кошельках россиян — Его новая стратегия развития предусматривает цифровую трансформацию.

— Московское правительство провело конкурс для малых и средних предпринимателей Москвы — Поможет ли это развивать бизнес.

— Что покупают в Каннах — Завершился 60-й Каннский кинорынок, проходящий одновременно с кинофестивалем. В этом году на нем хорошо продавалось и российское кино.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Нет мира без границ — Руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов рассказал об охране российских рубежей — Какие риски существуют сегодня при охране границ России? На каких участках пограничникам выпадает больше всего работы? Что происходит на морских границах и как погранслужба выстраивает отношения с соседями?

— Квартиру украли в сети — Как цифровая подпись может оставить собственников без жилья — Одной из громких обсуждаемых тем последних дней стала история москвича, у которого отняли квартиру, использовав фальшивую цифровую подпись.

— Попали в зону — До конца года собственникам домов и дач, а также владельцам зданий и сооружений могут прийти официальные письма с требованием снести их или реконструировать, как того требуют утвержденные нормы.

— От гаджета до Луны — Ректор Александров: Мы ищем тех, у кого мозги заточены на инженерное дело — Количество бюджетных мест на инженерные специальности растет. И это понятно: стране требуется все больше специалистов, способных конструировать новые механизмы.

— Залог ради успеха — Владимир Путин обсудил с Борисом Титовым ситуацию с правами предпринимателей — Несуразность или перетекание административной нагрузки из одного вида в другой недопустимы, так же как и избыточный контроль на дорогах.

— Семья под защитой — Сирот перестанут разлучать с братьями и сестрами — Работа детских домов в России может кардинально измениться.

— Заявка на доверие — В "Единой России" назвали тенденции предварительного голосования — День предварительного голосования, который провела "Единая Россия" 26 мая, выявил ряд положительных для партии тенденций.

— Казенная защита — Адвокаты по назначению получат надбавку за работу в ночное время — Правительство России утвердило порядок расчета гонораров адвокатам, предоставляемым человеку государством.

— Не спи за рулем — Депутаты Госдумы хотят запретить таксистам работать сверх нормы — Готовящийся в Госдуме ко второму чтению законопроект о госрегулировании работы такси могут существенно обновить.

— Прошу на осмотр — Липовые медсправки не спасут от призыва — Процедура медосвидетельствования призывников может ужесточиться.

— Смена фокуса — Большинство россиян положительно оценивают позиции России в мире — Почти половина россиян хотят видеть Россию среди преуспевающих стран мира.

— Выйти на связь — Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга в России — Правительство внесло изменения в правила оказания услуг телефонной связи, закрепляющие отмены внутрисетевого роуминга.

— Жизнь не удалась — Драйвер страхового рынка упал впервые за десятилетие — Страхование жизни, считавшееся драйвером страхового рынка, по итогам I квартала потеряло 5,5 процента.

— "Макаров" идет в запас — Росгвардия вооружит свои подразделения пистолетом Лебедева — Новейшие ручные пулеметы РПК-16, модернизированные пистолеты Лебедева МПЛ-1 и МПЛ-2, а также дистанционно управляемые боевые модули могут поступить на вооружение Росгвардии по итогам испытаний.

— Стоп-машина — Следить за перевозчиками будут умные тахографы — Инспекторам не придется лишний раз без причины останавливать грузовики, фуры и автобусы, когда за их движением начнут следить умные тахографы.

— Хищники рыночной экономики — Правоохранители успешно распутывают сложнейшие преступные ребусы в сфере бизнеса — Россия была и остается заинтересованной в создании максимально комфортного климата для отечественных и иностранных инвесторов.

— К морю с ветерком — Трассу М-4 под Воронежем закрыли для грузовиков — На 130-километровом участке федеральной трассы М-4 "Дон" у воронежского села Лосево начало действовать ограничение на проезд большегрузного транспорта.

— Прожужжали урожай — Из-за пестицидов на пасеках гибнет до 40 процентов пчелиных семей — В этом году Россия может потерять половину пчел, или, как говорят специалисты, пчелопоголовья, бьют в набат ученые.

— Гага-бренд — В Ненецком округе предложили легализовать добычу гагачьего пуха — Депутаты Ненецкого автономного округа предложили признать сбор пуха гаги на острове Вайгач традиционным промыслом коренных народов РФ.

— Поднимутся в горы — В Дагестане созданы мобильные бригады, которые помогут пожилым людям добраться до медицинских центров — Республиканские минздрав и минтруда заключили соглашение, благодаря которому для жителей отдаленных районов медицинская помощь станет доступнее.

— Квартирная сделка со штрафом — Суд рублем наказал риелтора за плохую работу — Чкаловский районный суд Екатеринбурга обязал риелторское агентство выплатить деньги клиенту за невыполнение обещанных услуг.

— От горизонта к горизонту — Издан сборник "Евразийский Экономический Союз-25" — Нынешний год стал вдвойне юбилейным для Евразийского Экономического Союза, куда в настоящее время входят пять стран: Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения.

— Бутылки станут твердой валютой — Магазины снова начнут принимать пустую тару у населения — Депутаты Госдумы предложили наладить практику сдачи пустых бутылок в магазины.

— Прощай, газон — Британцы решились на перемены — Туманный Альбион может отказаться от одной из своих наиболее известных в мире традиций — выращивания знаменитого газона.

— Почему растут полисы — Страховщики увеличили стоимость договоров ОСАГО в Москве, депутаты хотят узнать, на каком основании — Сразу три страховые компании увеличили ставки по ОСАГО в Москве.

— Карьера 50+ — Роструд проверит зарплаты — Роструд будет следить за судьбой людей предпенсионного возраста, прошедших обучение, организованного службой занятости и Союзом "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".

— Взорвутся по приказу — На войсковые испытания направлены неуправляемые авиационные ракеты С-8 ОФП "Бронебойщик" и завершается создание снарядов с управляемым подрывом калибра 57 мм.

— Миллиарды по-братски — Прокуроры намерены по делу экс-мэра Владивостока взыскать более 3 млрд рублей — Бюджетные средства, которые бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев выплатил компаниям своего брата, в скором времени придется вернуть государству.

— Докатился — Сын бывшего сенатора сбил на дороге инспектора ДПС — Следователи возбудили уголовное дело в отношении Тимура Галлямова, который в минувшее воскресенье сбил в Москве на Кутузовском проспекте инспектора ГАИ.

— Ребенок один — Мать бросила своего сына в игровой комнате торгового центра — Второй уже в этом месяце случай, когда родная мать оставляет своего ребенка в публичном месте и не возвращается за ним, произошел в столице.

— Очень по-украински — Почему близкий Зеленскому олигарх предложил наказать МВФ и Евросоюз дефолтом.

— Угадай мелодию — Избранный президент Литвы предлагает новую "обертку" для старой внешней политики — Новым президентом Литвы избран 55-летний экономист Гитанас Науседа — он набрал около 70 процентов голосов избирателей при явке, составившей более 50 процентов.

— За рулем не значился — Страховщик не заплатит за не указанного в полисе водителя — Верховный суд пересмотрел свою позицию по выплатам за аварии, которые совершили водители, не вписанные в полис.

— Зверь под статьей — Почему не работают правила наказания живодеров — Член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Дмитрий Гулиев подготовил обращение в Следственный комитет и Совет Федерации с предложением отработать механизм защиты хозяев и животных при нападении живодеров.

— Ружьям добавят срок — Срок продления разрешения на гражданское оружие предлагают увеличить до 15 лет — Владельцы гражданского оружия должны будут продлять разрешение на свои стволы раз в 15 лет.

— Работа — дом — роботы — В Сколково открыли новый вокзал — В инновационном центре "Сколково" открылся мини-вокзал: вместо простой платформы построили современный пересадочный узел.

— Нож как аргумент — Напавшего на редакцию газеты задержали на месте — Чуть не закончилось убийством нападение на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе. Мужчина ударил ножом главного редактора издания и, пока его пытались обезвредить, ранил других сотрудников.

— Дышите глубже — У Подмосковья появилась собственная служба мониторинга экологии — Экологический мониторинг окружающей среды в Подмосковье теперь будет проводить своя служба.

— Кроличья услуга — В столице расширили перечень животных для электронной записи к ветеринару — Раньше москвичи могли записать к ветеринару с помощью электронной записи только кошек и собак. Теперь этот перечень расширен. Услугой могут воспользоваться так же владельцы попугаев, шиншил, кроликов и других мелких домашних животных.

— Рулевой вал проверят — "АвтоВАЗ" отзывает Lada Xray из-за возможных дефектов — "АвтоВАЗ" сообщил, что отзывает автомобили Lada Xray.

— "Баба Маша, уходи!" — Жительница Ордынска случайно узнала, что "продала" свой дом — Мария Киселева подпирает дверь ломиком, чтобы не застали врасплох новые владельцы ее добротного дома.

— Школы не закроют — В Якутии передумали сокращать сельских учителей — Правительство Якутии под напором общественности отменило постановление, исполнение которого привело бы к массовому сокращению учителей, медиков, работников культуры, а также к закрытию многих учреждений социальной сферы в селах.

— Горючий обед — Пастух сжег тайгу, попытавшись сварить еду на костре — В МЧС России сообщили, что с начала пожароопасного периода в органах государственного пожарного надзора зарегистрировано более 300 лесных пожаров, по результатам проведенных по ним проверок возбуждено 58 уголовных дел.

— Почем диплом?— Лауреатам Всероссийской олимпиады выплатят денежные премии — Стали известны суммы выплат столичным школьникам, ставшим лауреатами Всероссийской олимпиады. Победители получат по 500 тысяч рублей, а призеры — по 300 тысяч.

— Смертельный номер — Китобойный промысел заменила цирковая кабала млекопитающих.

— Лекция нон-стоп — Вузы получат гранты на непрерывное образование — Правительство РФ выделит вузам гранты на программы непрерывного образования.

— Педагогов услышат?— Учебники будут закупать по-новому — В Госдуму внесен законопроект, который дополняет ФЗ "Об образовании в РФ": обязывает выбирать учебники с учетом мнений учителей-предметников.

— Уроки русского — Для детей мигрантов подготовят воспитателей — Министерство просвещения объявило конкурс на подготовку педагогов, которые займутся обучением детей мигрантов в детсадах. В частности — языковой адаптацией малышей, для которых русский язык — неродной.

— Экзамен в прямом эфире — В Москве открылся новый центр мониторинга ЕГЭ — В Москве открылся новый ситуационно-информационный центр мониторинга ЕГЭ.

— Из жизни выживших — Иван И. Твердовский готовится к фильму о трагедии на Дубровке — Режиссер Иван И. Твердовский, триумфатор фестиваля в Карловых Варах и двойной лауреат онлайн-фестиваля "Российской газеты" ("Класс коррекции", "Подбросы"), готовится к работе над фильмом "Конференция", в основе которого — трагедия жертв теракта на Дубровке.

— Подсчитанному верить — Доходы консалтинговых компаний уверенно растут — Ежегодный рэнкинг крупнейших консалтинговых групп и компаний, составленный агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика), выявил уверенный рост суммарных доходов его участников.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Семь раз отрежь — Требования времен СССР к бизнесу намерены отменить в 2021 году — С 2021 года планируется прекратить действие всех требований к бизнесу, которые были приняты в советские времена. Об этом говорится в проекте дорожной карты по регуляторной гильотине.

— "Это абсолютный популизм, который пойдет во вред делу" — Министр здравоохранения Вероника Скворцова — об идее объединения ПФР, ФСС и ФОМС, внедрении новой системы лекарственного обеспечения и революционном препарате от рака.

— Берег строгого режима — Доступ к детским пляжам хотят запретить — Чиновники планируют запретить доступ посторонних к пляжам детских лагерей. Необходимые поправки в Водный кодекс уже разрабатывают Минпросвещения и Минприроды.

— Подследственный эксперимент — Обвиняемых бизнесменов начнут отпускать под залог — Залог должен стать основной мерой пресечения для бизнесменов, совершивших экономические преступления, поскольку содержание под стражей может привести к закрытию компании, а сотрудники останутся без работы.

— Время менять — Донбасс ждет от Владимира Зеленского пленных — Донбасс призывает президента Украины перейти от слов к делу в вопросе обмена пленными.

— Неприятно познакомиться — Выявлен новый способ кражи денег через соцсети — В соцсетях активно растет число мошеннических атак на детей с применением социальной инженерии.

— Банковское тело — Ученые собрали коллекцию "живых" раковых опухолей — В Сеченовском университете создают биобанк, в котором будут хранить части поврежденных злокачественными опухолями тканей и органов, а также кровь, слюну и другие биоматериалы онкологических пациентов.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Бизнес в России становится все опаснее — Борис Титов представил президенту ежегодный доклад о нарушении прав предпринимателей — Российский бизнес считает антикоррупционную деятельность силовых структур неэффективной и не доверяет им, одновременно отмечая рост коррупции. Это показал опрос Федеральной службы охраны, проведенный для омбудсмена Бориса Титова.

— Половине россиян недоступно длительное пользование — Росстат представил квартальные данные о финансовом положении домохозяйств — У 48,2% семей в России нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования – денег хватает только на еду и одежду, следует из данных Росстата. Для поддержания уровня жизни россияне берут все больше кредитов.

— Счастливы вместе с миллионерами — Как финансовое неравенство связано с благополучием населения — Неравенство доходов по-разному влияет на уровень счастья в обществе в зависимости от подушевого ВВП: в богатых странах неравенство делает людей менее счастливыми, а в бедных он растет с неравенством, выявил экономист РАН.

— Европарламент сдвинулся вправо — Как итоги выборов в законодательный орган Евросоюза повлияют на его политику.

— Наружной рекламе расчистили дорогу — Росстандарт скорректировал ГОСТы, регулирующие размещение билбордов вдоль автотрасс — Чиновники устранили противоречия в ГОСТах, один из которых разрешал устанавливать рекламные щиты вдоль дорог, а другой полностью запрещал. Теперь наружная реклама больше не считается помехой для безопасного дорожного движения.

— Utair отправляет кредиторов в длительный полет — Авиакомпания Utair, столкнувшаяся с финансовыми трудностями, предложила банкам пролонгировать кредиты на 31,4 млрд руб. на 35 лет под символические 0,01%. Ранее она просила списать эту часть долга, но банки отказались.

— В "Утконосе" вырос озоновый слой — Лидирующую компанию российской продуктовой онлайн-розницы возглавит Дэнни Перекальски — Новым гендиректором принадлежащего Алексею Мордашову "Утконоса" станет Дэнни Перекальски. По мнению экспертов, судьба лидера продуктовой онлайн-розницы теперь будет тесно связана с "Лентой".

— Электронная отрасль теряет боевой настрой — Почему падают продажи у российских производителей полупроводников, чипов и источников питания — В 2019 году объем ранка электронных компонентов в России может снизиться впервые за три года. Основная причина – сокращение спроса со стороны военно-промышленного комплекса, который до сих пор является основным покупателем отечественной продукции.

— Неразумные решения — путь к большому успеху — Нобелевский лауреат Даниэль Канеман, один из основателей поведенческой экономики, рассказал, почему образование не помогает людям становиться умнее, чем опасны оптимистичные и уверенные в себе лидеры и какого рода "шум" подрывает бизнес компаний.