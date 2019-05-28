МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль Российского футбольного союза (РФС) в 2018 году составила 166 миллионов рублей, заявил РИА Новости глава контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко.

По состоянию на 1 января 2018 года дебиторская задолженность организации составляла около 400 миллионов. В 2016 году валовая прибыль РФС составила 97,2 миллиона рублей, в 2017 году — 233 миллиона рублей.

"Доходы у РФС в 2018 году увеличились на треть. Основная часть увеличения приходились на мероприятия, связанные с чемпионатом мира. На 470 миллионов возросла выручка от операционной деятельности РФС. Это положительный момент. Чистая прибыль РФС за 2018 год составила 166 миллионов рублей. Это очень неплохо. Мы оцениваем ситуацию как нормальную, но РФС нужно продолжать работу", — сказал Перонко по телефону.

Согласно отчету РФС за 2018 год, доходы в дни матчей сборных России в 2018 году в четыре с половиной раза превысили запланированные — 602,3 миллиона рублей вместо ожидаемых 110 миллионов.