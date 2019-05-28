МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Группа "Связной" завершила юридическое и операционное слияние с "Евросетью" и сменила гендиректора, говорится в сообщении объединенной компании.

"В результате объединения компаний сформирована единая ИТ-инфраструктура, осуществлен переход на единую логистическую систему, произведено слияние юридических лиц операционных компаний. Итогом интеграции стало появление на российском рынке крупного игрока с огромным потенциалом роста", — говорится в сообщении.

Гендиректор объединенной компании Александр Малис покидает свой пост. Вместо него объединенную компанию возглавит Оксана Гуськова, в настоящее время занимающая пост старшего вице-президента по коммерческой деятельности.

Александр Малис много лет возглавлял "Евросеть". Брат Олега Малиса, основателя группы SLV, которая владеет объединенной компанией "Связной/Евросеть".