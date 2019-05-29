МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин примет участие в юбилейном заседании Высшего евразийского экономического совета в Нур-Султане, а также проведет ряд встреч с другими лидерами стран ЕАЭС.

"Двадцать девятого мая в Нур-Султане президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Как рассказал в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у Путина также запланированы двусторонние встречи на полях саммита. Во вторник, после прилета в Казахстан, российский лидер уже встретился с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

Кроме того, на прошлой неделе Песков сообщил, что президент может пообщаться с белорусским коллегой Александром Лукашенко и обсудить закупку Минском нефти у Казахстана. Ранее Лукашенко заявил о желании активизировать переговоры по поставкам казахстанской нефти в Белоруссию, обратив внимание, что этот вопрос лежит в плоскости не только Белоруссии и Казахстана, но и России.

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На сайте президента Казахстана сообщается, что 29 мая в Нур-Султане под председательством главы республики Касым-Жомарта Токаева состоится очередное заседание Высшего евразийского экономического совета, приуроченное к 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора о ЕАЭС.

В Кремле сообщили, что помимо глав государств-членов договора – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, на встречу приглашены президент Молдавии как глава государства-наблюдателя при союзе, а также президент Таджикистана в качестве почетного гостя.

Сообщается, что члены высшего совета подведут итоги работы за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике.

К подписанию подготовлен проект совместного заявления глав государств-участников ЕАЭС. Будут утверждены также основные ориентиры макроэкономической стратегии государств-членов на 2019-2020 годы, ряд других документов по либерализации рынков товаров и услуг, по сотрудничеству в цифровой экономике.

"Планируется рассмотреть и вопросы международной деятельности Евразийского союза", — добавляется в сообщении.

Ранее в пресс-службе казахстанского МИД сообщили, что будет подписан пакет документов, связанных с формированием электроэнергетического рынка в ЕАЭС, механизмами прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, а также протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС и договор о Таможенном кодексе союза.

ЕАЭС

Договор о Евразийском экономическом союзе подписали в Астане (ныне Нур-Султан) 29 мая 2014 года президенты России, Белоруссии и Казахстана, а вступил в силу он 1 января 2015 года. В 2015 году к объединению присоединились Армения и Киргизия. Таким образом был сформирован рынок с емкостью более чем 182 миллионами потребителей и совокупным ВВП свыше 2,2 триллиона долларов. В мае 2018 года Молдова стала первым государством, получившим статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.

В рамках союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики.

Также договор о ЕАЭС предоставляет гражданам стран, входящих в союз, возможность применения национального режима в части социального обеспечения, в том числе медицинского обслуживания. В каждой стране медицинские услуги, гарантированные государством, в равной степени доступны всем гражданам ЕАЭС (речь идет, в первую очередь, о бесплатном оказании услуг по скорой медицинской помощи).

С первого января 2018 года заработал один из ключевых документов – новый Таможенный кодекс, который существенно упростил таможенные процедуры, предоставив механизм "единого окна", электронные методы декларирования.

В мае 2017 года завершен процесс формирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий, что позволило сделать социально значимые рынки более прозрачными, снизить цены на товары и эффективнее бороться с контрафактной продукцией.

Международная повестка союза обновляется регулярно. В Евразийскую экономическую комиссию поступило около 50 предложений об установлении преференциального режима торговли. Первое соглашение о зоне свободной торговли с третьими странами ЕАЭС заключил в мае 2015 года с Вьетнамом.

В мае 2018 года подписано временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли ЕАЭС – Иран.

Ведутся переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Израилем, Сербией, Сингапуром. Одобрено начало переговорного процесса по заключению соглашения с Египтом и Индией. На площадке комиссии рассматриваются запросы других стран с инициативами по заключению соглашения о свободной торговле с ЕАЭС – это Иордания, Индонезия, Южная Корея, Камбоджа, Монголия, Тунис, Фарерские острова, Чили и другие.

В рамках Астанинского экономического форума было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР. Документ регулирует вопросы отраслевого сотрудничества, таможенного регулирования, конкуренции, технического регулирования, охраны прав интеллектуальной собственности, электронной торговли, госзакупок, а также меры защиты внутреннего рынка, санитарные и фитосанитарные меры.