МАДРИД, 29 мая /ПРАЙМ/, Елена Шестернина. Мадридские отели резко повысили цены на ближайшие выходные, когда в испанской столице состоится финал Лиги чемпионов УЕФА.

Финал главного клубного футбольного турнира Европы пройдет 1 июня на домашнем стадионе мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано". В нем сыграют два английских клуба – "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм".

В Гостиничной предпринимательской ассоциации Мадрида сообщили РИА Новости, что заполненность номеров во всех категориях (отелей от одной до пяти звезд, хостелов и апартаментов) превысит 90. Средняя занятость составит 95%.

На сайте Booking.com занятость отелей и туристических квартир на ночь на 2 июня стоимостью до 200 евро составляет 99%. Стоимость для одного человека ночи на воскресенье в одной из двухзвездочных гостиниц в центре достигает 750 евро (через неделю эта же комната обойдется в 157 евро), а с четырьмя звездами – почти 3300 евро (в ночь на 9 июня – 250 евро).

Рядом со стадионом "Метрополитано" на сайте Airbnb можно найти частную комнату за 1200 евро, причем на другие даты эта комната не сдается. Повысили цены и владельцы квартир в городах, расположенных недалеко от столицы. Например, в Алькале-де-Энарес (около 25 уилометров до стадиона) предприимчивые местные жители предлагают снять маленькую комнату за 925 евро за ночь, а квартиру – за 1850 евро, причем это также "разовые предложения", на другие даты возможности снять их нет.

В подавляющем большинство случаев отмена бронирования не предусмотрена.

Болельщики Ливерпуля через социальные сети обратились к жителям Мадрида с просьбой приютить их бесплатно.

"Мы видим непропорциональный рост цен на отели в Мадриде на финал. Как это было в Киеве, если у тебя есть место в доме в ночь на 1 июня (или больше) для болельщика, и ты готов, пожалуйста, сообщи нам", — говорится в сообщении мадридского фан-клуба "Ливерпуля" в Twitter.

Резкий рост цен на гостиницы перед финалом ЛЧ в городе, который его принимает, в последние годы стал привычным событием. "Это происходило в тех городах, которые проводили у себя последние пять финалов, в среднем увеличение составляло более 200%", — говорит управляющий по вопросам развития рынков по Испании и Португалии американской компании STR Хавьер Серрано.

По оценкам этой компании, цены на ночь в гостинице в день финала в Лиссабоне в 2014 году выросли на 189%, в Берлине в 2015-м – на 298%, в Милане в 2016-м – на 201%, в Кардиффе в 2017-м — на 128%, в Киеве в 2018-м на 637%.

Мэрия оценивает, что в Мадрид в ближайшие выходные приедут до 100 тысяч туристов, а город заработает в эти дни 50 миллионов евро.