МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Численность избирателей на территории РФ составляет более 108 миллионов избирателей, за рубежом — 1 миллион, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в среду на заседании ведомства.

"По состоянию на 1 января численность избирателей на территории Российской Федерации составляет 108 миллионов 421 тысяч 790 избирателей. За пределами РФ — 1 миллион 978 тысяч 391 избиратель. Из них в предстоящих выборах смогут участвовать порядка 56 миллионов граждан. Эта кампания, как всегда, весьма масштабная", — сказала Памфилова.