МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Госпредприятие "Космическая связь" проводит тендер на страхование запуска и эксплуатации на орбите спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103", следует из материалов на портале госзакупок.

"Срок запуска КА (космических аппаратов – ред.) – четвертый квартал 2019 года", — говорится в сообщении.

Указывается, что общая страховая сумма составляет 18,644 миллиарда рублей. По отдельности, для "Экспресс-80" — 9,272 миллиарда, для "Экспресс-103" — 9,372 миллиарда рублей.

Начальная (максимальная) стоимость контракта со страховщиком составляет 2,5 миллиарда рублей, указывается в заявке.

Итоги торгов планируется подвести 4 июля, заявки от претендентов принимаются по 1 июля.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России.