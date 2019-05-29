МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Полиция пока не связывалась с РБК в связи с заявлением защиты главного акционера банка "Югра" Алексея Хотина о клевете из-за статьи о том, что он давал взятки начальнику одного из отделов управления "К" ФСБ Кириллу Черкалину, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе РБК.

Ранее портал РБК опубликовал информацию, что Хотин якобы три года передавал деньги Черкалину за покровительство, а затем дал показания против него. Адвокат в заявлении о возбуждении уголовного дела указывает, что журналисты издания, ссылаясь на анонимные источники в статье, "обвинили Хотина А.Ю. в совершении преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ, а именно в даче взятки". В заявлении он просит опросить авторов статьи и главного редактора портала провести проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по части 2 статьи 128.1 "Клевета". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа и обязательных работ.

В свою очередь в пресс-службе РБК РИА Новости сообщили, что "на текущий момент в РБК из полиции не обращались".

"У представителей Алексея Хотина была возможность представить позицию своего клиента в статье, чем они и воспользовались", — добавили в пресс-службе.

В отношении Хотина и других лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Басманный суд Москвы в апреле отправил Хотина под домашний арест по делу о хищении у "Югры" 7,5 миллиарда рублей.

Следственный комитет считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления – 52 миллиона рублей). Сейчас борец с преступностью заключен под стражу. Также арестованы еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.

По данным следствия, в 2011 году полковники ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительного того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее чем в 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой. По данным "Коммерсанта", Черкалин курировал в спецслужбе борьбу с преступностью в банковской сфере. В ходе обысков дома и на работе у полковника "изъяты крупные суммы, коллекции часов и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 миллиардов рублей", писала газета.