МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что разговоры о дефолте на Украине ведутся не всерьез.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. Подавший в отставку украинский премьер Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.

"Я не думаю, что кто-то серьезно об этом (о дефолте) говорит", — сказал Саакашвили в эфире телеканала 24.

Он также считает, что Коломойский не имеет влияния на Зеленского и объединять их могут только партнерские или дружеские отношения.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Замглавы нацбанка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что ожидает очередного кредитного транша от МВФ в июне.