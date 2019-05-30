МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Группа Росбанк, российская "дочка" французской банковской группы Societe Generale, в первом квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 51,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 2,208 миллиарда рублей, говорится в отчете кредитной организации.

Прибыль банка до налогообложения выросла на 20%, до 2,78 миллиарда рублей. Активы банка по состоянию на 31 марта составили 1,18 триллиона рублей, увеличившись на 2,2%. Обязательства выросли за отчетный период на 1,5%, до 1 триллиона рублей.

Чистый процентный доход вырос на 7,8%, до 9,36 миллиарда рублей. Операционные доходы составили 12,32 миллиарда рублей, показав рост на 5,8%. Операционные расходы группы составили 9,54 миллиарда рублей, увеличившись на 2,6%.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают три банка — универсальный Росбанк, ипотечный "ДельтаКредит", розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании.