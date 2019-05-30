МЕХИКО, 30 мая /ПРАЙМ/. Тексты нового соглашения о свободной торговле в Северной Америке уже в четверг будут направлены в мексиканский сенат по поручению президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, сообщает министерство экономики латиноамериканской станы.

"С передачей этих документов и в связи с завершением процесса проверки законности текста соглашения T-MEC министерством экономики начинается процесс ратификации соглашения в Мексике", – говорится в коммюнике ведомства.

Всего соглашение содержит 34 главы, в нем отражены модернизированные нормы, которые позволят повысить конкурентоспособность экономики стран Северной Америки, ВВП которых составляет 22 триллиона долларов. В 2018 году их взаимная торговля превысила 1,2 триллиона долларов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже представил законопроект о ратификации нового соглашения о свободной торговле с США и Мексикой — USMCA (T-MEC в Мексике). Лидеры США, Мексики и Канады в конце ноября 2018 года в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе подписали новое торговое соглашение USMCA. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США Дональда Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.