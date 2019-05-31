МЕХИКО, 31 мая, РИА Новости. Власти Бразилии уведомили два подразделения итальянской Saipem о начале административного расследования предполагаемых нарушений при заключении контракта с Petrobras, сообщила Saipem.

О каких конкретно нарушениях идет речь, компания не уточняет.

Компания в 2011 году заключила с Petrobras соглашение о прокладке подводного трубопровода между месторождениями Lula и Cernambi в бассейне Santos в подсолевом слое шельфа Бразилии. Сумма контракта составляла 249 миллионов реалов (56 миллионов евро по нынешнему курсу).

Французское и бразильское подразделения Saipem заявляют о готовности сотрудничать в рамках расследования, отмечая, что уверены в отсутствии нарушения при заключении контракта.

Основными направлениями деятельности Saipem S.p.A. являются прокладка и ремонт морских и сухопутных трубопроводов, строительство заводов по переработке углеводородов, бурение на суше и в море, обустройство глубоководных морских месторождений.