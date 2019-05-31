ПЕКИН, 31 мая /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в мае замедлился до уровня в 49,4 пункта, это уже второй раз в этом году, когда упал ниже психологической отметки в 50 пунктов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического управления страны.

Показатель значительно замедлился по сравнению с прошлым месяцем, когда он остановился на уровне в 50,1 пункта, он также оказался хуже прогнозов экспертов, которые ожидали, что индекс упадёт ниже 50 пунктов, но лишь до 49,9.

Худшим показателем промышленного PMI за последние три года стал показатель февраля 2019 года, когда он замедлился до 49,2 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.