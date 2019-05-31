Индекс деловой активности в сфере услуг Китая в мае сохранился на уровне в 54,3 пункта
ПЕКИН, 31 мая /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в мае сохранился на уровне апреля — в 54,3 пункта, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического управления страны.
Показатель оказался несколько лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали замедление индекса до 53,4 пункта.
Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.
https://1prime.ru/News/20190531/830026696.html