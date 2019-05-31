ЛОНДОН, 31 мая /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Цены на квартиры в жилом комплексе St Edmund's Terrace, в котором, предположительно, Михаил Ходорковский приобрёл жилье, начинаются от 1-2 миллионов фунтов и достигают 16 миллионов фунтов, сообщил РИА Новости агент по лондонской недвижимости, пожелавший сохранить анонимность.

В пятницу в эфире телеканала НТВ вышел фильм, в котором утверждается, что бывший совладелец ЮКОСа купил квартиру в элитном жилом комплексе St Edmund's Terrace рядом с Риджентс-парком.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, комплекс состоит из нескольких современных домов, скрытых за забором и уходящих вглубь рядом расположенного парка.

Дома, имеющие большие стеклянные окна, стены и балконы, защищены забором и охранной системой.

Жильцы элитного комплекса передвигаются преимущественно на автомобилях, выезжая с парковок, расположенных на территории комплекса. Привычной для Лондона картины, когда жители окрестных домов прогуливаются неподалеку со своими собаками, здесь не наблюдается. Поговорить с возможными соседями российского бизнесмена корреспонденту агентства не удалось.

По словам лондонского агента недвижимости, диапазон цен на квартиры в этом элитном комплексе широк и зависит от площади объекта.

"Есть как однокомнатные квартиры и студии за миллион фунтов (около 82,2 миллиона рублей), так и пентхаусы за 16 миллионов фунтов (около 1,3 миллиарда рублей). Средний ценник примерно 2-3 миллиона фунтов (около 164-246 миллионов рублей)", — сказал эксперт по недвижимости.

В настоящее время в указанном комплексе в открытой продаже имеются трёхкомнатные квартиры. Стоимость квартиры, состоящей из трёх спален, гостиной и трёх санузлов, составляет 6,5-7 миллионов фунтов (около 534-575 миллионов рублей). Владельцы жилплощади могут пользоваться парковкой, спа-комплексом и услугами консьержа.

"Я не исключаю, что Ходорковский мог приобрести здесь квартиру, так как его дочь училась неподалёку", — сказал РИА Новости осведомлённый житель Лондона, выходец из России, пожелавший сохранить анонимность.

По данным НТВ, у бывшего главы ЮКОСа также есть загородный особняк близ Уодхерста в Восточном Суссексе, на юго-востоке Англии. По оценке собеседника РИА Новости, это не самый дорогой район, в котором средняя цена на дома составляет 1,5-3 миллиона фунтов стерлингов (около 123-246 миллионов рублей).