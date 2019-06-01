МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Страховщики и их клиенты с 1 июня будут разрешать споры по ОСАГО, ДСАГО (расширенной "автогражданке") и каско с помощью финансового омбудсмена, передать дело сразу в суд без этого не удастся. Институт финомбудсмена начал работу со страховщиками еще 3 декабря прошлого года, но если раньше обращение к нему было сугубо добровольное, то теперь — обязательное.

Федеральный закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" вступил в силу с 3 сентября 2018 года. Помимо главного омбудсмена, назначаются уполномоченные в различных сферах — так, страховым омбудсменом стал член центрального штаба ОНФ, руководитель проекта "За права заемщиков" Виктор Климов. Главным финуполномоченным является Юрий Воронин.

Работа института будет обеспечиваться за счет рынка. Служба установила, что страховщику придется заплатить 45 тысяч рублей за рассмотрение дела, если омбудсмен встанет на сторону потребителя. Если в споре выиграет страховщик, то он не будет платить ничего. Граждане могут обращаться к омбудсмену бесплатно, а автоюристам придется заплатить 15 тысяч за каждое дело, причем сразу при обращении, тогда как страховщики будут производить оплату поквартально.

В Службе обеспечения деятельности финансового уполномоченного (АНО "СОДФУ") ожидают, что такая ставка станет заградительной для недобросовестных автоюристов, и в итоге их бизнес потеряет 30-40% в рентабельности. Ставка для страховщиков рассчитывалась из предполагаемого количества обращений и затрат на их рассмотрение. Как отмечала руководитель "СОДФУ" Ольга Крайнова, финомбудсмен намерен выйти на самоокупаемость на третьем году работы.

Воронин делал акцент на том, что основная цель омбудсмена — призвать страховщиков и их клиентов договариваться друг с другом без привлечения третьей стороны и без обращения в суд. С конца ноября к работе службы смогут присоединиться страховщики, осуществляющие страхование по всем иным видам (требования не коснутся тех, кто занимается исключительно ОМС).

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

Как пояснили в Банке России, сначала потребитель должен обратиться с претензией к своему страховщику. Если претензию разрешить не удалось, либо же если страховщик вовсе воздержался от ответа, тогда клиент может обратиться к финомбудсмену.

"Финансовый уполномоченный будет рассматривать обращения, связанные с имущественными претензиями гражданина к страховой компании при нарушении ею обязательств по страховому возмещению по договорам ОСАГО (вне зависимости от суммы), а также иные претензии, где размер требований не превышает 500 тысяч рублей. Ранее все подобные вопросы относились к компетенции судов", — добавили в ЦБ.

У страховщика есть 15-30 дней на ответ клиенту в зависимости от того, когда и в какой форме была подана претензия. Теми же сроками оперирует и омбудсмен — он должен разрешить спор за 15 рабочих дней для жалоб потребителей и за 30 дней для цессионеров — лиц, которым потребители переуступают свои права требования.

Как добавили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), воспользоваться возможностью сможет любой гражданин, если его претензия возникла не раньше, чем три года назад, и если она за это время не рассматривалась в суде. То есть если клиент сомневается, что страховщик сделал ему справедливую выплату по уже урегулированному случаю, он может вновь поднять дело, обратившись к омбудсмену.

"Мы уверены, что институт финансового уполномоченного позволит резко сократить количество судебных споров по ОСАГО. Уже сейчас, благодаря натуральному возмещению, их число снизилось почти в два раза — с почти 400 тысяч штук в 2017 году до примерно 200 тысяч в 2018", — сказал президент РСА Игорь Юргенс.

СТАВКИ ВЫСОКИ

Стоимость рассмотрения каждого спора, установленная омбудсменом, показалась игрокам страхового рынка завышенной и вызвала масштабные дискуссии. Но, как считают эксперты, как раз этот фактор поспособствует тому, чтобы страховщики начали договариваться со своими клиентами "на берегу".

"Обращение к омбудсмену для рассмотрения спора имеет достаточно высокую стоимость. Это дает страховщикам дополнительный стимул постараться решить споры с клиентами напрямую", — сказал РИА Новости партнер "Первой юридической сети" Павел Курлат.

"Страховщикам сейчас будет проще и выгоднее не уменьшать искусственно убыток, а платить ближе к реальным затратам. В противном случае, придется нести дополнительные затраты на оплату работы финомбудсмена. Хотя по крупным убыткам, думаю, небольшие "урезки" страховых выплат останутся", — добавил юрист и автоэксперт Сергей Смирнов.

По мнению Смирнова, финомбудсмен действительно добавит проблем криминальным автоюристам, однако полностью искоренить страховое мошенничество ему не удастся. Злоумышленники наверняка смогут придумать новые схемы, которые позволят придать их деятельности законный вид и пройти через рассмотрение дела у финомбудсмена без потерь, отметил эксперт.

В то же время, пока не однозначно влияние института омбудсмена и на потребителей — насколько квалифицированы и независимы будут специалисты, рассматривающие споры, задается вопросом Смирнов.

Так или иначе, сейчас рано делать какие-либо выводы об эффективности института — стоит подождать хотя бы полгода и посмотреть, как изменится статистика и характер судебных споров, отметил, в свою очередь, Курлат. Похожий тезис озвучивали и в самой службе, но касательно размера ставки. Стоимость рассмотрения споров во многом основывается на предположениях и предварительных оценках. Если количество обращений, число неплатежей или другие заложенные параметры отклонятся в большую или меньшую сторону, ставка будет пересмотрена.