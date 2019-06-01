АНКАРА, 1 июн /ПРАЙМ/, Федор Смирнов. Туристический сектор Турции проводит специальное обучение водителей автобусов во избежание ДТП с туристами, сообщил РИА Новости президент Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB) Фируз Баглыкайя.

"Наши туристические агентства принимают дополнительные меры в плане безопасности. Они обучают своих сотрудников и, в частности, водителей туристических автобусов, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Наше желание состоит в том, чтобы прибывающие к нам гости были довольны отдыхом и не испытывали никаких проблем", — сказал Баглыкайя.

По его словам, российские туристы приезжают в Турцию, имея медицинскую страховку, которая в большинстве случаев покрывают расходы на лечение.

Россия занимает первое место среди стран, граждане которых предпочитают отдых в Турции. По данным главного управления по вопросам миграции МВД Турции, страну в 2018 году посетило рекордное число российских граждан — более 5,9 миллиона.