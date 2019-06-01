МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Министерство юстиции США готовится начать антимонопольное расследование в отношении компании Google, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам источников, недавно федеральная торговая комиссия США и минюст вели переговоры о том, какое из ведомств будет контролировать антимонопольное расследование в отношении ведущего технологического гиганта США. В результате комиссия согласилась передать полномочия минюсту.

Теперь антимонопольное подразделение министерства закладывает основу для расследования. Как сообщили источники, будут внимательно изучены методы роботы, связанные с поисковой системой и другими видами деятельности.

Издание напоминает, что ранее федеральная торговая комиссия уже проводила широкомасштабное антимонопольное расследование в отношении Google, но закрыла его в 2013 году, не предприняв никаких мер по его итогам. В свою очередь сам Google внес после этого добровольные изменения в методы своей работы.