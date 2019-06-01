БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн /ПРАЙМ/. Первый камень в основание российско-китайской канатной дороги через реку Амур заложат до конца года, заявил в субботу журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Этот год, 2019-й, будет посвящен проектированию. Первый камень мы заложим и подготовительные строительные работы. На конец 2021 года-первый квартал 2022 года намечено завершение строительства и ввод в эксплуатацию канатной дороги. Мы предполагаем, что мы в течение лета заложим первый камень", — сказал он.

Канатная дорога вместе с мостом через реку Амур Благовещенск-Хэйхэ, стыковка которого состоялась 31 мая, и намывной территорией "Золотая миля" на берегу Амура входит в состав туристско-рекреационного кластера. Цель кластера — привлечь туристов из Китая, приезжающих в Хэйхэ (на границе с Благовещенском) в Амурскую область. Турпоток из КНР, по прогнозу, должно увеличиться до миллиона человек в год.