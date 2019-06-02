МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что китайская телекоммуникационная компания Huawei — не военная и не является частью вооруженных сил, несмотря на то, что ее основатель Жэнь Чжэнфэй в прошлом служил в армии КНР, передает агентство Франс Пресс.

"Huawei не является военной компанией. Не думайте, что поскольку глава Huawei раньше служил в вооруженных силах, то компания, которую он основал, является частью вооруженных сил", — заявил министр, выступая на проходящей в Сингапуре конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

По словам министра обороны КНР, после завершения карьеры в армии многие бывшие военнослужащие "основали компании в странах по всему миру".

Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

После решения США японские сотовые операторы SoftBank, NTT Docomo и KDDI (au) объявили, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж новых моделей телефонов производства Huawei и приостанавливают прием предварительных заказов. О приостановке приема предзаказов на телефоны 5G от Huawei объявили и ряд британских мобильных операторов.