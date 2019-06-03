МОСКВА, 3 июн /ПРАЙМ/. Москва, Петербург, ХМАО и Татарстан стали лидерами рейтинга РИА Новости по социально-экономическому положению регионов по итогам 2018 года, в аутсайдерах регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока.

Рейтинг подводит итоги регионального развития 2018 года. В его основу вошли такие показатели как масштаб и эффективность экономики, а также показатели бюджетной и социальной сфер.

На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл субъекта Федерации по каждому показателю, на втором – рейтинговый балл по группе факторов, на третьем – интегральный рейтинговый балл. Балл по каждому показателю варьируется от 1 до 100. Балл по группе факторов определен как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей. Интегральный рейтинг – это среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов.

У БОЛЬШИНСТВА РЕГИОНОВ УЛУЧШЕНИЕ

Согласно итогам рейтинга, в 2018 году в большинстве регионов наблюдалась позитивная динамика социально-экономического развития, хотя во многих регионах остаются проблемные точки.

Среднее значение интегрального рейтинга увеличилось с 39,4 по итогам 2017 года до 41,6 по итогам 2018 года, а медианное значение – с 39,6 до 40,0, это говорит об улучшении большинства показателей, учитываемых при составлении рейтинга.

Число регионов, интегральный рейтинг которых превышает 50 баллов, выросло с 20 по итогам 2017 года до 22 по итогам 2018 года, к ним добавились Липецкая (51,085) и Кемеровская (54,055) области. При этом число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов снизилось с 17 до 12, свой результат улучшили Адыгея (26,991), Карелия (26,564), Костромская (26,154) и Псковская области (26,036) и Чечня (26,013).

"Результаты рейтинга также свидетельствуют, что в 2018 году разрыв в уровне социально-экономического развития регионов, занимающих верхние и нижние позиции рейтинга, несколько снизился, хотя по-прежнему остается очень высоким. Отношение максимального интегрального рейтингового балла к минимальному снизилось с 9,8 в 2017 году до 8,6 в 2018 году, а отношение среднего значения интегрального рейтингового балла первой пятерки регионов к последней пятерке рейтинга – с 6,3 до 6,1", — говорится в материалах исследования.

ЛИДЕРЫ ОСТАЛИСЬ НА СВОИХ МЕСТАХ

Первые места в рейтинге занимают Москва и Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 80 баллов.

Еще у трех регионов – Ханты-Мансийского округа, Московской области и Татарстана интегральный балл по итогам 2018 года выше 75. Эти регионы были в пятерке лидеров и по итогам 2017 года. Являясь лидерами социально-экономического развития, они обеспечивают около 40% суммарного валового регионального продукта.

"Регионы лидеры стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтингового балла, который находится на довольно высоком уровне, позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции и в среднесрочной перспективе. По крайней мере, это относится к первой пятерке", — говорится в исследовании.

Значение интегрального рейтингового балла следующих в рейтинге регионов уже ниже 70.

Состав последней пятерки также не изменился. Последние места в рейтинге, как и по итогам 2017 года, занимают высокодотационные регионы: Тува (10,21), Еврейская автономная область (12,593), республика Алтай (13,814), Ингушетия (14,505) и Чукотский автономный округ (15,307).

ЛИДЕРЫ РОСТА

Лидером по росту интегрального рейтинга стали Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область, у которых его значение выросло более чем на шесть баллов.

"В 2018 году у Ханты-Мансийского автономного округа – Югры довольно существенно увеличился объем производства товаров и услуг, повысились доходы консолидированного бюджета, снизился уровень долговой нагрузки, сократился уровень безработицы и улучшился ряд других показателей. Отметим, что в 2018 году в регионе впервые за много лет произошло увеличение добычи нефти", — говорится в исследовании.

В Тюменской области в 2018 году также улучшилось большинство показателей, среди которых объем производства товаров и услуг, инвестиции в основной капитал, доходы консолидированного бюджета и уровень безработицы.

Еще у четырех регионов рейтинг повысился более чем на пять баллов. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Ленинградская, Оренбургская и Кемеровская области. Все по росту рейтингового балла входят в первую тридцатку рейтинга, почти у всех интегральный рейтинг по итогам 2018 года превышает 50 баллов, и у всех наблюдается рост позиций в рейтинге.

"Примечательно, что за исключением Ленинградской и Кемеровской областей, экономика всех вышеперечисленных регионов имеет нефтегазодобывающий характер", — говорится в исследовании.

РОСТ ПО ПОЗИЦИЯМ

Лидером по росту позиций в 2018 году стала Карелия, которая поднялась на восемь мест и заняла 68-ю строчку.

"Повышению позиций в рейтинге республики Карелия в значительной степени способствовало улучшение бюджетных показателей. Доходы консолидированного бюджета республики выросли по сравнению с 2017 годом на 32.3%, а уровень долговой нагрузки существенно снизился. Кроме того, в республике вырос объем производства товаров и услуг, снизилась задолженность по налогам, сократилась младенческая смертность", — сообщается в исследовании.

Также на шесть мест поднялась Калининградская область, она заняла 35-ю позицию.

"Это стало следствием роста инвестиций в основной капитал, увеличения объемов производства товаров и услуг, сокращения задолженности по налогам, роста доходов консолидированного бюджета, снижения уровня безработицы", — говорится в пояснениях к итогам рейтинга.

Ярославская область поднялась на шесть позиций и заняла 37-ю строку. Там улучшились многие социально-экономические показатели – объемы производства товаров и услуг, выросла доля прибыльных предприятий, сократилась задолженность по налогам, повысились доходы бюджета, сократилась безработица, снизилась младенческая смертность.

СНИЖЕНИЕ В РЕЙТИНГЕ

Снизился интегральный рейтинг только у шести регионов: Рязанской и Мурманской областях, Алтайском крае, Пензенской области, Марий Эл и Курганской области. Снижение, как отмечается в рейтинге, было несущественным.

Более чем на один балл снижение зафиксировано только в Марий Эл. В результате республика опустилась на девять позиций и заняла 73-ю строчку.

"Снижение рейтингового балла и как следствие снижение позиций республики Марий Эл было обусловлено сокращением доли прибыльных предприятий, снижением налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, повышением уровня долговой нагрузки, ростом младенческой смертности. Вместе с тем в республике в 2018 году наблюдались и позитивные тенденции, в частности, увеличились инвестиции в основной капитал, сократилась безработица", — говорится в исследовании.

На пять и более мест снизились позиции только у двух регионов – у Кировской области, которая заняла 57-ю позицию (минус шесть мест), и у Рязанской области, которая опустилась на 43-ю строку (минус пять позиций).

"Однако интегральный рейтинг (у Кировской области) даже немного повысился на 0,01 балла. Таким образом, ухудшение позиций области было обусловлено не ухудшением показателей учитываемых при расчете рейтинга, а тем фактором, что у ряда других регионов наблюдались более существенные темпы роста, в результате чего они опередили Кировскую область по значению интегрального рейтинга", — добавляется в материалах исследования.

Этим же фактором в значительной степени определяется и снижение позиции Рязанской области, у которой значение интегрального рейтинга опустилось всего на 0,46 балла.

ОЖИДАНИЯ

В 2019 году, по оценке экспертов РИА Новости, маловероятно, что экономическая ситуация претерпит существенные изменения по сравнению с 2018 годом.

"Основные составляющие и направляющие роста – инвестиционный и потребительский спрос – демонстрируют очень вялую динамику, и ничто не обещает улучшения. Частный капитал – как отечественный, так и зарубежный – пассивен в своих проявлениях, безынициативен, что во многом обусловлено агрессивной внешней средой", — говорится в исследовании.

"Поэтому вряд ли можно ожидать значимых изменений в рейтинге, в особенности в его верхней и нижней частях, однако вполне возможны небольшие изменения в средней части", — подводят итог аналитики.

Рейтинг подготовило рейтинговое агентство "РИА Рейтинг" по заказу РИА Новости.

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