МОСКВА, 3 июн /ПРАЙМ/. Трамп заявил, что глава совета экономических консультантов при Белом доме Кевин Хассетт в ближайшее время покинет свой пост.

"Кевин Хассет, который проделал такую замечательную работу для меня и администрации, скоро уйдет", — написал Трамп в Twitter.

Президент отметил, что имя "талантливой замены" Хассета будет объявлено после его возвращения в США из начинающейся европейской поездки, в ходе которой он посетит Великобританию, Ирландию и Францию.