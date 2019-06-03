Трамп анонсировал уход главы совета экономических консультантов при Белом доме Хассетта
МОСКВА, 3 июн /ПРАЙМ/. Трамп заявил, что глава совета экономических консультантов при Белом доме Кевин Хассетт в ближайшее время покинет свой пост.
"Кевин Хассет, который проделал такую замечательную работу для меня и администрации, скоро уйдет", — написал Трамп в Twitter.
Президент отметил, что имя "талантливой замены" Хассета будет объявлено после его возвращения в США из начинающейся европейской поездки, в ходе которой он посетит Великобританию, Ирландию и Францию.
https://1prime.ru/News/20190603/830031608.html