МОСКВА, 3 июн /ПРАЙМ/. Российский интернет-магазин Wildberries может выйти на рынок Восточной Европы летом-осенью текущего года, сообщила гендиректор, основатель Wildberries Татьяна Бакальчук.

"Мы активно очень готовимся к выходу в Европу, совместно с коллегами из РЭЦ (Российский экспортный центр — ред.), и мы сами. Я думаю, где-то летом-осенью мы уже выйдем в Восточную Европу", — сказала Бакальчук, выступая на Неделе российского ритейла.

Ранее в понедельник глава Wildberries и гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в части поддержки российских производителей в выходе на экспорт. В марте газета "Коммерсант" сообщила, что первая площадка онлайн-ритейлера в Европе может начать работу в Польше к лету текущего года.

Wildberries — крупнейший российский интернет-ритейлер. Компания была основана в 2004 году, ее оборот по итогам 2018 года увеличился, по оценке самого онлайн-магазина, на 72% по сравнению с предыдущим годом и достиг 118,7 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. По данным "БИР Аналитик", Татьяна Бакальчук владеет 100% ООО "Вайлдберриз".