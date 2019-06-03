ЛОНДОН, 3 июн /ПРАЙМ/, Мария Табак. Топ-лоты секций живописи и декоративно-прикладного искусства "русских торгов" аукционного дома Christie"s в Лондоне — "Натюрморт с сиренью" Кузьмы Петрова-Водкина и редкое советское блюдо по дизайну Стеллы Венгеровской – установили сразу несколько рекордов, общая сумма торгов превысила 16 миллионов фунтов стерлингов, сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.

"Работа Петрова-Водкина, проданная за 9,3 миллиона фунтов стерлингов, поставил сразу два рекорда: картина стала самым дорогим произведением живописи в истории русских торгов и самым дорогим на данный момент произведением художника", — рассказала представитель Christie"s.

Картина написана на пике карьеры Петрова-Водкина, в 1928 году, она участвовала в экспозиции советского павильона на знаменитой Венецианской биеннале 1932 года. Работа выставляется на продажу из коллекции итальянского искусствоведа и издателя Джованни Шейвиллера. Изучение картины под инфракрасным светом выявило, что под натюрмортом скрываются Мадонна с младенцем.

Подборка из более чем 30 лотов с произведениями Сергея Чехонина продана за более чем миллион фунтов стерлингов.

"Топ-лотом посвященной русскому декоративно-прикладному искусству секции стало редкое советское блюдо по дизайну Стеллы Венгеровской, ушедшее с молотка за 275 тысяч фунтов стерлингов, установив рекорд на произведения советского агитационного фарфора", — рассказала представитель Christie"s.

Другими топ-лотами стали супница из серебра с чернью, проданная за 250 тысяч фунтов стерлингов и ставшая самым дорогим лотом, проданным в ходе интернет-торгов, и модель одуванчика Фаберже из нефрита, золота, хрусталя и драгоценных камней (137,5 тысячи фунтов).

Итоговый результат торгов стал самым высоким с 2014 года.

"В торгах принимали участие 93 покупателя из 21 страны мира", — подытожила собеседница агентства.