БРЮССЕЛЬ, 4 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Международный валютный фонд (МВФ) и Евросоюз могут прекратить финансовую поддержку Украины, если власти страны откажутся от реформ, такое мнение высказал РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Свой первый зарубежный визит новый президент Украины Владимир Зеленский совершит на текущей неделе в Брюссель. Он намерен проинформировать руководство ЕС и НАТО о ситуации на востоке Украины и обменяться мнениями с лидерами европейских институтов относительно дальнейших ключевых реформ в стране.

Отвечая на вопрос, может ли Украина рассчитывать на дополнительную финансовую помощь от Евросоюза, Чижов сказал: "Не исключено".

Однако пока главным каналом получения денег для Украины все-таки является не Евросоюз, а МВФ, который дал Киеву "соответствующие авансы".

"А дальше все будет зависеть от тех реформ, которые обязался реализовать, но так и не реализовал Петр Порошенко, и которые унаследовал как свою программу Владимир Зеленский. При том понимании, что отказ от этих реформ, по-видимому, перекроет канал финансовой поддержки как от МВФ, так и от ЕС", — продолжил Чижов.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров исполнения программы кредитования.

Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова называла более поздний срок — июнь.

Оказывает поддержку Украине и ЕС. Однако продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом является одним из условий получения Киевом второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в объеме 500 миллионов евро, заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли в конце мая.