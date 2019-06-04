КИШИНЕВ, 4 июн /ПРАЙМ/. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что намерен добиваться отмены таможенных пошлин для молдавских производителей, экспортирующих товары в Россию.

Россия с 1 января на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии.

"Я буду добиваться продления этих преференций для наших производителей, потому что начинается новый сезон. Если не будет создано правительство в ближайшее время, то мне будет непросто, до бесконечности продлевать соглашение невозможно, нужно начинать работать на уровне правительства", — заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova во вторник.

По словам президента, пошлины были сняты на полгода в надежде на то, что после выборов новое правительство будет готово к сотрудничеству с Россией, однако до сих пор не сформирован новый состав кабмина.

"Российская сторона озвучивает нам существующие проблемы — правительство осталось тем же, антироссийские акции, существует угроза реэкспорта украинских товаров", — добавил Додон, отметив, что именно это может помешать продлению срока отмены пошлин.

Ранее президент сообщил, что временная отмена таможенных пошлин позволила увеличить экспорт яблок и груш на 27%, овощей и консервов — на 20%, вина — на 43%.