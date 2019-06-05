ДОХА, 5 июн /ПРАЙМ/, Юлия Троицкая. Делегация Катара отправится на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) с намерением продолжить изучение инвестиционных возможностей в России, сообщили РИА Новости в офисе по связям с общественностью правительства Катара перед началом форума, в котором примет участие представительная делегация эмирата.

"Катар и Россия поддерживают давние торговые отношения, и Катар продолжает изучать инвестиционные возможности в России, уже взяв на себя обязательства по ряду предыдущих инвестиций, включая "Роснефть", — отметили в правительственном офисе.

Как рассказал представитель правительства эмирата, на Петербургском форуме Катар будет представлен в павильоне национального перевозчика Qatar Airways, где пройдет ряд дискуссионных форумов, пленарных заседаний и совещаний по темам, связанным с деловой привлекательностью Катара и его возможностями для ведения международной торговли. Кроме того, отдельные высокопоставленные катарские участники форума также поделятся своими взглядами, присоединившись на форуме к ключевым экспертным группам по энергетике, спорту, предпринимательству, финансам и другим отраслям.

Ранее в правительственном офисе сообщили РИА Новости, что делегацию эмирата на ПМЭФ возглавит вице-премьер, министр иностранных дел Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани.