С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует объявить о проекте с инвестиционным фондом Baring Vostok на Петербургском международном экономическом форуме, заявил в интервью РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев в преддверии форума.

"На ПМЭФ мы объявим о 10 соглашениях в различных секторах: об участии в проекте по формированию инфраструктуры для Северного морского пути, инвестиции в космическую отрасль, ведущего железнодорожного оператора, ряд сельхозпроектов, а также один из проектов совместно с фондом Baring", — заявил Дмитриев.

В первый день форума президент РФ Владимир Путин встретится с членами Международного экспертного совета РФПИ и представителями международного инвестиционного сообщества. Во встрече примут участие инвесторы со всех континентов с совокупным капиталом свыше 15 триллионов долларов, что является рекордным показателем.

"Встреча будет посвящена их планируемым инвестициям в национальные проекты России. Также они поделятся опытом инвестирования в национальные трансформации своих стран", — отметил Дмитриев.

Глава РФПИ ранее говорил, что фонд планирует совместную инвестицию с Baring Vostok в технологической сфере.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск.