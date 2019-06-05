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КОММЕРСАНТ

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— "Сапсанов" прибывает согласно расписанию — ОАО РЖД согласовало параметры закупки новой партии поездов — Как выяснил "Ъ", ОАО РЖД потратит €1,1 млрд на закупку 13 новых "Сапсанов" и их техобслуживание в течение 30 лет. Первые поезда выйдут на пути в 2022 году. Сейчас на направлении Москва—Петербург работают 16 "Сапсанов", их заполняемость уже превышает 92%, а в пиковые периоды доходит до 110%. С получением новых составов, монополия планирует заметно интенсифицировать движение "Сапсанов": по данным "Ъ", на направлении Москва—Петербург оно участится до 16 пар поездов в будни и 18 в выходные, причем втрое вырастет количество сдвоенных поездов, а на нижегородском направлении запустят три пары поездов в сутки.

— "Не все приветствуют частных инвесторов" — Глава РФПИ Кирилл Дмитриев о новых сделках, китайских товарищах и арабских принцах — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует в рамках грядущего Петербургского экономического форума подписать соглашения на несколько сотен миллиардов рублей. О том, какие сделки фонд планирует заключить, взаимодействии с бизнесом в Китае и на Ближнем Востоке, а также роли в привлечении инвестиций в нацпроекты "Ъ" рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

— В этан закачивают льготы — Согласован размер обратного акциза на сырье — Потребители этана, главные из которых СИБУР и "Русгаздобыча" Артема Оболенского, могут получить обратный акциз на сырье для своих будущих заводов — 9 тыс. руб. на тонну, или 70 млрд руб. в год, говорят источники "Ъ". На рынке вариант называют компромиссом: размер аналогичной льготы для нафты существенно выше. Но эксперты уверены, что даже такая поддержка этана сделает рентабельными не только газохимические проекты, но и газопереработку.

— Абоненты оплатили отмену роуминга — Цены на мобильную связь вернулись к росту — Стоимость мобильной связи в России начала расти впервые с 2017 года: минимальный пакетный тариф с декабря 2018 года в среднем подорожал на 7 руб., до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review. Данные Росстата говорят о еще большем росте. Операторам необходимо компенсировать выпадающие доходы в связи с отменой роуминга и увеличением НДС, для чего они постепенно отказываются от ценовых войн в регионах, поясняют аналитики.

— Благоустройство против урбанизации — Белый дом утвердил расходы на улучшение сельской жизни — Правительство утвердило госпрограмму развития сельских территорий. Предполагается, что 2,3 трлн руб. в 2020–2025 годах позволят остановить урбанизацию, выдав 160 тыс. кредитов "сельской ипотеки", улучшив условия жизни 400 тыс. семей, построив 2,5 тыс. км дорог к деревням и проведя 42 тыс. мероприятий по благоустройству. Основной упор придется на удаленные арктические и дальневосточные и плотно населенные, как северокавказские, регионы, где сельская инфраструктура давно не получала необходимого финансирования.

— Недооткрытое правительство — Счетная палата озаботилась прозрачностью власти — Для открытости государства в России создана нормативная база, но применяется она формально, а качество процессов остается низким, говорится в экспертном докладе АНО "Инфокультура" и Центра перспективных управленческих решений для Счетной палаты. Без ясных целей, управления развитием открытости и четкого общественного запроса большинство органов власти демонстрируют лишь "инерционную открытость": составленный экспертами рейтинг зафиксировал полную открытость лишь четырех министерств из 22 и пяти служб из 50.

— К эскроу-счетам готовы на треть — Владимиру Путину доложили о темпах перехода на проектное финансирование — Хотя до перевода жилищного строительства на проектное финансирование осталось менее месяца, застройщики не спешат открывать эскроу-счета в банках. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на совещании у президента сообщила, что такие заявки поданы в банки лишь по 27% проектов, переводимых на новый механизм. При этом, как проинформировал Минстрой, в целом на проектное финансирование переводится лишь 30% строящегося сейчас жилья. Полноценный же переход отрасли на новые правила с прекращением неоднозначной практики долевого строительства произойдет лишь через два года.

— Налоговая реформа не вышла ростом — Мониторинг мировой экономики — Рост инвестиций в США после налоговой реформы объясняется не столько удешевлением капитала за счет снижения нагрузки на бизнес, сколько выросшими ожиданиями увеличения потребительского спроса. К такому выводу пришла группа исследователей из Международного валютного фонда (МВФ). Эксперты поясняют, что увеличение госрасходов в рамках реформы и рост доходов в США также оказали поддержку спросу.

— Толерантность со знаком Сопротивления — Как Владимир Путин услышал поминальную молитву — 4 июня президент России Владимир Путин приехал в Еврейский музей и Центр толерантности, чтобы открыть памятник героям Сопротивления в нацистских лагерях и гетто. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников разговаривает с автором памятника и понимает, откуда иногда растет величие таких памятников.

— Полицейских разделили по месту отпуска — В МВД России разъяснили, что запрет на выезд за границу касается только сотрудников с допуском к гостайне — Рассмотренный в Верховном суде РФ иск бывшего командира взвода ДПС Максима Лужных, который оспаривал приказ МВД России о запрете выезда в отпуск за границу, заставил ведомство разъяснить документ. В суде представитель МВД пояснил, что спорный пункт приказа не нарушает Конституцию РФ, так как он, как и весь документ, распространяется только на тех, кто допущен к гостайне, но на местах его трактуют неправильно. Адвокаты истца считают, что в тексте приказа нет ясности и на практике за границу запрещают выезжать всем сотрудникам органов.

— Московская область закрывает свалки — Уже в следующем году столице придется искать место для 2 млн тонн отходов — Московская область прекратит принимать столичный мусор для захоронения с 2022 года. Это следует из проекта региональной территориальной схемы обращения с отходами до 2030 года, представленной для общественного обсуждения. Сам объем московского мусора, ввозимого в Подмосковье, сократится в три раза — с нынешних 4,6 млн до 1,4 млн тонн, которые будут отправлять на мусоросжигательные заводы. Столице уже со следующего года придется искать, куда деть более 2 млн тонн мусора.

— Соревнуются сто учений — Китайских студентов в российских вузах становится больше — За последний год число китайских студентов, обучающихся в российских вузах, увеличилось более чем на 10%, а чаще всего граждане КНР выбирали для обучения московские, санкт-петербургские и дальневосточные вузы. Об этом в начале недели на встрече с журналистами государственных средств массовой информации Китайской Народной Республики рассказал министр высшего образования и науки РФ Михаил Котюков. Эксперты считают, что такой прирост связан с увеличением количества краткосрочных программ и большим количеством квот для иностранных граждан.

— "Конкуренция идет вокруг моделей управления" — Ректор РАНХиГС Владимир Мау о будущем госслужбы, образования и государства в целом — Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС) в связи с реализацией нацпроектов занята переподготовкой, в том числе в рамках цифровой трансформации государства, десятков тысяч госслужащих. Ректор РАНХиГС Владимир Мау в интервью "Ъ" рассказывает о том, как предполагает развиваться академия, совмещающая функции крупнейшей школы госуправления, образовательного, исследовательского университета и исследовательско-консалтинговой группы.

— Борис Титов не увидел в хищениях из Эрмитажа признаков ОПС — Омбудсмен считает, что фигурантов дела можно судить только за мошенничество — Как стало известно "Ъ", защита бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова — фигурантов громкого уголовного дела о создании преступного сообщества для хищения бюджетных средств, выделенных на строительство объектов Эрмитажа,— обжаловала продление им арестов на срок свыше года. При этом адвокаты нашли поддержку со стороны омбудсмена по делам предпринимателей Бориса Титова. Последний, обратившись к генпрокурору Юрию Чайке, указал, что ОПС в данном случае вменено ошибочно — фигурантов можно судить только за мошенничество.

— От следствия не осталось и последствия — Дело в отношении бывшего начальника ставропольского СКР не выдержало суда — Как стало известно "Ъ", в суде развалилось скандальное уголовное дело в отношении бывшего начальника ставропольского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России (СКР) Михаила Параскевича. Изначально он обвинялся в злоупотреблениях и ДТП, в результате которого погибла женщина, а ее малолетний ребенок стал инвалидом. По первому эпизоду уже вышел срок давности, а по второму — завершена экспертиза, на основании которой подсудимого и вовсе могут оправдать.

— С официальным мужественным визитом — Как Дмитрий Козак взбодрил молдавскую политику — Завершившийся во вторник визит в Кишинев вице-премьера РФ Дмитрия Козака может изменить расклад сил в Молдавии. Встречи господина Козака с местными политиками сдвинули с мертвой точки переговоры о коалиции между пророссийской Партией социалистов и проевропейским блоком ACUM ("Сейчас"). Противник такого альянса — объявленный Россией в розыск лидер Демпартии Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк. Для него этот союз может обернуться потерей тотального контроля над страной.

— Дональд Трамп открыл третий фронт — Визит президента США в Лондон рассорил евроатлантических союзников — Президент США Дональд Трамп совершает государственный визит в Великобританию в рамках европейского турне, приуроченного к 75-летию высадки союзнических войск в Нормандии. Несмотря на "особые отношения" с Лондоном, поездка сопровождается громким скандалом, расколовшим евроатлантическое сообщество и обострившим ситуацию в Британии перед уходом Терезы Мэй с поста премьер-министра. Призвав Лондон выйти из ЕС без соглашения, Дональд Трамп бросил открытый вызов европейским союзникам. Кроме того, он вмешался в борьбу за пост нового британского премьера, поддержав претендующего на этот пост Бориса Джонсона.

— В торговой войне нашелся исторический аргумент — США припомнили Китаю события на площади Тяньаньмэнь — Руководство США и ЕС выступило с осуждающими Китай заявлениями в 30-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь, когда разгон демонстрации войсками привел к гибели, по разным данным, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. В ответ китайские официальные лица сообщили, что в 1989 году приняли правильное решение, подавив политическую нестабильность и обеспечив стране 30 лет успешного развития. Внутри Китая при этом подходы к памятной дате сильно различаются: в Пекине резко ужесточен режим безопасности, в Гонконге активисты организовали массовую акцию памяти, на Тайване президент объявила себя защитником демократии.

— Высоким технологиям понизят ставки — Проектам "Цифровой экономики" утвердят льготные кредиты — Проекты по внедрению в России сквозных технологий, включая большие данные, искусственный интеллект и кванты, планируется поддержать льготными кредитами по ставке 1–5%. В 2019–2021 годах на их субсидирование из бюджета может быть выделено около 12,5 млрд руб. Развитие таких технологий пока на начальном этапе, большинство из них не широко востребованы в бизнесе, отмечают эксперты.

— Тамань в тумане — К проекту порта все еще остаются вопросы — Как выяснил "Ъ", проект реализации сухогрузного района морского порта Тамань снова забуксовал. На совещании в правительстве предложенную Минтрансом модель не поддержали Минэкономики и ФАС. Основные вопросы вызвало заключение концессии без конкурса и обоснование участия в проекте Государственной транспортной логистической компании (ГТЛК). Но затягивание дискуссии вызвало недовольство вице-премьера Максима Акимова, и к 15 июня согласование модели проекта должно завершиться.

— Торговые центры заполнят книжными — "Читай-город—Буквоед" планирует открыть сотни новых магазинов — Книжная сеть "Читай-город—Буквоед" планирует расшириться с 602 до 1 тыс. магазинов за пять лет. Компания собирается сделать ставку на открытие точек в новых торговых центрах и ведет переговоры о партнерстве с ADG Group, которая переоборудует в торговые площади советские кинотеатры в Москве. Но темпов открытия ТЦ в России для реализации таких планов может не хватить, предупреждают консультанты по недвижимости.

— Нефть вышла из бюджета — Рублевая цена барреля опустилась ниже прогнозной — Во вторник рублевая цена российской нефти Urals после четырехмесячного перерыва опустилась ниже уровня, заложенного в бюджете,— 4,1 тыс. руб. за баррель. С середины мая нефть в российской валюте подешевела почти на 18%. Однако чтобы негативно отразиться на показателях бюджета, на этих значениях котировкам нефти придется задержаться до следующего года.

— НПФ Сбербанка ищет корпоративных клиентов — и рассматривает покупки других фондов — Крупнейший российский негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка хочет расти в сегменте корпоративных пенсионных программ (КПП). В настоящее время он рассматривает покупки НПФ с развитыми программами. Сейчас создание новых КПП ограничено экономической ситуацией в стране. К тому же приобретение фонда с действующими программами может оказаться не дороже создания новых КПП.

— Аудиторским СРО не хватает компаний — В объединениях обнаружены ликвидированные участники — Затянувшаяся на более чем два года реформа аудита и отсутствие однозначных критериев численности саморегулируемых организаций (СРО) могут привести к тому, что на российском рынке не останется аудиторов. Эксперты выявили в обеих СРО ликвидированные компании, наличие которых является нарушением действующего законодательства. Единственным решением проблемы могло бы быть объединение двух организаций.

— Toyota обошлась без двигателей — Российские компании критикуют концерн за низкий уровень локализации — По данным "Ъ", российские автопроизводители остались недовольны условиями, на которых Toyota смогла согласовать свой специнвестконтракт (СПИК). Японский концерн не планирует создавать производства двигателей или коробок, в отличие от ряда производителей массового сегмента, и теперь, по словам источников "Ъ", те задумались о снижении собственных обязательств. В то же время Toyota не сможет претендовать на господдержку наравне с производителями, которые пообещали более высокую локализацию.

— В "Русагро" прорастает РФПИ — Фонд может купить долю группы Вадима Мошковича — У крупного производителя сахара и мяса группы "Русагро" экс-сенатора Вадима Мошковича может появиться новый акционер. Как стало известно "Ъ", возможность покупки доли группы рассматривает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), которого заинтересовал ряд проектов "Русагро", в том числе направленных на экспорт продовольствия в Китай.

— Superdry не вышел сухим из магазинов — Франчайзи сети задолжал торгцентрам и поставщикам — Британский одежный бренд Superdry, сменивший за четыре года третьего франчайзи в России, опять столкнулся с трудностями: магазины закрываются, а контрагенты через суд требуют погасить долги. Это наследство прежних партнеров сети, утверждает нынешний владелец франшизы Surya Group. Судя по всему, головному офису Superdry, где пару месяцев назад возник корпоративный конфликт, не до проблем российского контрагента.

— Ресторану присудили торговлю — Арендатор земельного участка оспорил решение Росреестра — Арендатор земли на Большой Полянке в центре Москвы "АСК-Ресурс" оспорил в арбитражном суде отказ Росреестра установить вспомогательные виды разрешенного использования участка. На этой площадке находится ресторан "Чайхона №1", компания хотела там заняться также торговлей и бытовым обслуживанием. То, что суд стал на сторону истца,—прецедентный случай, который поможет другим московским предпринимателям в спорах с Росреестром: ведомство зачастую выносит необоснованные отказы, заявляют юристы.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Контроль за зарубежными счетами российских компаний ужесточился — Но законопроект о его смягчении уже внесен в правительство — Суровость российского валютного законодательства – одна из самых волнующих тем российских экспортеров и международных компаний. О необходимости его смягчения неоднократно говорили и сами власти. В конце мая первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов сообщал, что законопроект о смягчении уже подготовлен и может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Но пока надзор за соблюдением валютного законодательства ужесточается и бизнес все чаще привлекают к ответственности, говорят опрошенные "Ведомостями" юристы.

— Путинское "Политбюро 2.0" может не пережить новых вызовов — Эксперты оценили влияние и перспективы членов ближнего круга президента России — "Политбюро 2.0" – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе "Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна" компании "Минченко консалтинг". В политбюро входят люди ближнего круга Путина, имеющие возможность аккумулировать значительные ресурсы, распоряжаться ими и создавать собственные сети влияния, причем их формальные позиции в государстве "важны, но не являются определяющими при оценке политического влияния", подчеркивают авторы доклада.

— Бывшему полицейскому не удалось оспорить запрет на выезд за границу — Верховный суд оставил в силе приказ МВД о согласовании таких поездок с начальством — Верховный суд во вторник отклонил иск бывшего сотрудника ГИБДД, который добивался признания незаконным приказа МВД, запрещающего сотрудникам ведомства свободный выезд за границу. Суд огласил только резолютивную часть постановления, мотивы принятого решения станут известны позднее.

— Страхование малого бизнеса принесло АСВ 5 млрд рублей — В I квартале на него пришлось 10% взносов в фонд страхования вкладов — За I квартал Агентство по страхованию вкладов (АСВ) собрало с банков в фонд страхования вкладов (ФСВ) 48,27 млрд руб., сообщил "Ведомостям" представитель агентства. За IV квартал 2018 г. сборы составили 42,54 млрд руб.

— ФРС США может быть вынуждена опустить процентные ставки — Длящийся уже 10 лет рост американской экономики находится под угрозой — В июне нынешнему росту ВВП США исполнится 10 лет, а в июле он должен стать самым долгим в истории страны. Хотя немногие экономисты предвидят наступление рецессии в ближайшее время – ряд рисков угрожает оборвать рост. Это торговые конфликты Вашингтона с Китаем и другими странами, возможные ошибки Федеральной резервной системы (ФРС) в денежной политике, рост бюджетного дефицита. Поэтому инвесторы и экономисты все больше ожидают, что центробанку в этом году придется опустить процентные ставки.

— Спасибо, что мы не платим за смайлики — Из патента на известное теперь даже ребенку изображение – смайлик – вырос успешный бизнес, а его владельцы – отец и сын Луфрани – стали миллионерами — Два глаза и улыбка на желтом фоне – такое забавное личико, или, другими словами, смайлик, вошло в поп-культуру еще в 1960-х. В фильме "Форрест Гамп" (1994) обыгрывается его появление: Гамп вытер грязь с лица белой майкой, и на ней отпечаталась такая рожица.

— TCS Group просит денег у инвесторов для кредитования россиян — Ей нужно $300 млн, чтобы противостоять мерам ЦБ по охлаждению рынка — TCS Group (главные активы – "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование") проведет SPO, чтобы привлечь до $300 млн капитала, сообщила группа на Лондонской бирже (LSE).

— "Роснефть" не хочет нести убытки от сокращения добычи нефти вместе с ОПЕК — Свои потери госкомпания намерена переложить на государство — С конца прошлого года главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин не раз объявлял о том, что сомневается в экономической эффективности продления сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти. Согласно нынешней сделке до конца июня Россия должна держать добычу на уровне около 11,132 млн барр. в сутки. Сечин убеждал даже президента России Владимира Путина, что сделка может пагубно сказаться на российской нефтяной отрасли: "Потребители переориентируются с российской нефти на другие сорта".

— Мордашов завершил скупку бумаг у миноритариев сети "Лента" — Доля его "Севергрупп" по итогам оферты – 78,73% — Доля "Севергрупп" Алексея Мордашова в крупном российском продовольственном ритейлере "Лента" достигла 78,73%, сообщили обе компании.

— Москва форсирует тестирование 5G — Новые пилотные зоны появятся в "Москва-сити" и "Лужниках" — В апреле Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) должна была продлить, но не продлила срок действия пилотных зон 5G в самом привлекательном для развертывания этой технологии диапазоне частот – 3,4–3,8 ГГц. Пока борьба за этот диапазон еще идет – вице-премьер Максим Акимов просил президента Владимира Путина дать поручения по его расчистке, – ГКРЧ может расширить возможности для тестирования 5G в другом диапазоне. Комиссия может увеличить разрешенный для тестирования 5G диапазон до 25,25–29,5 ГГц (сейчас он ограничен до 27,5 ГГц) и протестировать такие сети на территории спорткомплекса "Лужники" и делового центра "Москва-сити".

— ФСК предлагает сторонним девелоперам совместно застраивать их площадки — Это позволит им избежать новых правил по долевому строительству — Группа компаний ФСК (ранее – ФСК "Лидер") запускает партнерскую программу, предполагающую помощь сторонним девелоперам и землевладельцам с застройкой их площадок, рассказал "Ведомостям" президент группы Владимир Воронин. С переходом на эскроу-счета вопросы привлечения финансирования и быстрого строительства для девелоперского бизнеса приобретают особую актуальность, напоминает он: чем быстрее застройщик построит объект, тем меньше ему придется платить банку.

— "Яндекс" ищет баланс между ФСБ и пользователями — Компания может получить запрос спецслужб на доступ к крупному массиву данных о ее клиентах — Выполнение так называемого закона Яровой возможно без нарушения приватности данных пользователей, заявила 4 июня пресс-служба "Яндекса". Закон вступил в силу частично в 2016 г., частично – в 2018 г. Он гласит, что операторы связи и интернет-компании, признанные организаторами распространения информации, обязаны в течение года хранить данные о пользователях, в том числе их переписку, и передавать такую информацию и ключи шифрования сообщений по запросу ФСБ. В конце 2017 г. компании обязали предоставлять ФСБ удаленный доступ к хранимой информации.

— "Северсталь" запустит торговую онлайн-площадку по подбору стройматериалов — Маркетплейс позволит компании зарабатывать дополнительно до $400 000 EBITDA в год — В 2019 г. "Северсталь" Алексея Мордашова планирует запустить маркетплейс по подбору стройматериалов и решений в области жилищного строительства, рассказал представитель компании.

— Излишняя тревожность вредит карьере — Какие проблемы она порождает и как их решать — Разум многих людей склонен к тревожности. Услышав о новой идее, такой человек первым делом думает, что реализации этой идеи помешают разные препятствия, и сразу представляет себе худший вариант развития событий. А если во время общения с коллегами или начальством у него возникает двусмысленность, он сразу же делает отрицательные выводы.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Китай и Россия идут в ногу со временем — Накануне государственного визита в нашу страну председатель КНР Си Цзиньпин дал интервью "Российской газете" и ТАСС — Вы скоро посетите Россию с государственным визитом и будете присутствовать на 23-м Петербургском международном экономическом форуме. В этом году Китай и Россия отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. Вы и президент Путин неоднократно подчеркивали, что отношения КНР и РФ уже достигли беспрецедентного уровня развития. Не могли бы дать общую характеристику китайско-российских отношений на современном этапе?

— Рубль правит курс — Покупки валюты для Минфина в июне могут стать рекордными с начала года — Минфин увеличит объем покупок валюты в резервы в июне, прогнозируют банки. Вместе с другими причинами это может привести к некоторому снижению курса рубля, который пока остается в диапазоне 65-65,5 рубля за доллар, даже несмотря на резкое падение нефтяных цен. О параметрах покупок Минфин объявит в среду.

— Опасная цифра — Мошенники начали активно использовать поддельные электронные подписи — Тревожная тенденция: мошенники начали использовать поддельные электронные подписи и документы. С помощью цифровых фальшивок проходимцы похищают деньги с банковских счетов, продают предприятия и прочее. Эксперты заговорили о новом явлении: цифровом рейдерстве.

— Час высокого полета — За сбой в расписании авиаторов могут лишить рейсов — Росавиация настоятельно рекомендовала авиакомпаниям резервировать воздушные суда на случай непредвиденных ситуаций, чтобы в высокий летний сезон отпусков и школьных каникул все пассажиры улетали вовремя.

— Хороший улов — Больше всего в час получают нефтяники, финансисты и рыбаки — Самыми высокооплачиваемыми отраслями России по-прежнему остаются добыча и переработка нефти.

— Защищая память — Владимир Путин открыл мемориал героям сопротивления в концлагерях и гетто — Президент РФ Владимир Путин призвал хранить память об узниках концлагерей. Российский лидер подчеркнул, что их мужество помогло победить нацизм. Главная задача политиков и общественников сегодня — не допустить повторения подобного, новых попыток разжигания ксенофобии, национализма и антисемитизма.

— Диалог с почетом — Лидеры России и Китая выступят на ПМЭФ — В среду главы России и Китая проведут переговоры в Москве. А затем оба лидера отправятся на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

— Улика по правилам — Кассационных судей обяжут проверять, насколько допустимы были доказательства — Во вторник пленум Верховного суда России обсудил проект постановления, разъясняющего тонкости рассмотрения уголовных дел в кассационной инстанции.

— Быть на уровне — Дмитрий Медведев утвердил госпрограмму развития села — Госпрограмма комплексного развития сельских территорий утверждена премьер-министром Дмитрием Медведевым. Ее реализация направлена на улучшение условий жизни более 37 миллионов граждан.

— Жилищные условия — Владимир Путин потребовал полностью решить проблему "обманутых дольщиков", которая является позором для страны. А риски с плеч граждан переложить на плечи банков, застройщиков и государства. Об этом президент заявил во вторник на совещании с членами правительства.

— Такой разный Китай — В посольстве КНР представили документальный сериал — В посольстве КНР прошла презентация второго сезона документального сериала "Это Китай". Проект, подготовленный Пекинским центром по распространению китайской культуры "Чжунши Яюнь" и телеканалом RT, успешно стартовал в 2017 году. Теперь зрители смогут увидеть еще шесть серий, посвященных природе, путешествиям, традициям, ремеслам, технологиям, торговле и кухне Китая.

— Пункты назначения — Когда российский фондовый рынок поставит новый рекорд — Российские фондовые индексы во вторник днем умеренно корректировались после взлета накануне. Пока что акции отечественных компаний выглядят неплохо на фоне депрессии на глобальных рынках. Не исключено, что в ближайшие месяцы индекс МосБиржи может дорасти и до нового рекорда.

— Китайский балл — В России впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку — В среду, 5 июня, школьники впервые будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку. В первый день выпускники выполнят письменную часть. Устную — через три дня. Всего свои знания китайского языка проверят 289 человек из 43 регионов РФ. Первыми испытание пройдут школьники с Дальнего Востока, где китайский язык выбрали 69 человек.

— Сотрудничество Госдумы и Генпрокуратуры — На прошлой неделе в Государственной Думе состоялся "правительственный час" с участием Генерального прокурора. В первую очередь мы рассматривали вопросы, связанные с защитой трудовых прав граждан.

— Поднебесный совет — Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев вновь избран членом Совета управляющих Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) — Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев избран членом Совета управляющих Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Выборы состоялись на 75-й ежегодной генеральной конференции организации в Сеуле.

— Что не движется — Ведущие юристы обсудили изменения в Гражданский кодекс, касающиеся прав собственности и недвижимости — Важное мероприятие прошло в столице Урала Екатеринбурге. Там самые грамотные юристы страны собрались на расширенное заседание Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

— Быстрее и темнее — Новая платформа iOS 13 для iPhone стала более скоростной и получила темную тему — Компания Apple на своем ежегодном мероприятии для программных разработчиков WWDC, которое проходит в американском штате Калифорния, представила новую версию операционной системы iOS 13, которая уже осенью будет доступна на большинстве смартфонов iPhone, начиная с iPhone 6s и iPhone SE. Последний входит в тройку самых популярных в России.

— Установлены все — СКР объявил о задержаниях по делу об убийстве спецназовца — 4 июня Следственный комитет официально подтвердил задержание двоих мужчин по делу об убийстве бывшего спецназовца. Следственное ведомство фамилии не называет, только возраст задержанных — 1977 и 1982 годов рождения. И подчеркивает, что роль каждого из них в убийстве устанавливается следствием. Пока их статус — подозреваемые.

— Дело было не в тайне — Верховный суд отказался удовлетворить иск сотрудника ДПС, уволенного из-за отдыха за границей — Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить иск о признании незаконным запрета имеющим доступ к гостайне сотрудникам МВД на выезд за границу. Соответствующий иск подал бывший инспектор ДПС Максим Лужных, уволенный, по его версии, за посещение Доминиканской Республики и Болгарии. Истец требовал отменить приказ, запрещающий полицейским выезд за рубеж.

— Зеленский испугался маршала — Пресс-секретарь президента Украины оказалась смелее своего шефа — В понедельник вечером многие информационные агентства выдали сенсацию: президент Украины прокомментировал разрушение националистами памятника маршалу Жукову в Харькове. Но новость о политической смелости Владимира Зеленского — а в современной Украине, чтобы дать критическую оценку действиям неонацистских организаций требуется немалая отвага, оказалась фейком. Вместо национального лидера перед прессой выступила его только назначенная на должность пресс-секретарь Юлия Мендель.

— Скучают по лирам?— В Италии готовы ввести альтернативную валюту — В парламент Италии внесен законопроект о разработке новой национальной валюты, которая имела бы хождение в стране наряду с евро. Об этом сообщает французская Le Figaro.

— Гонят в небо — Трампу запрещают выходить из договора — Конгрессмены-демократы в палате представителей США хотят запретить администрации Трампа выходить из Договора по открытому небу (ДОН).

— Несладкая жизнь — В Британии нашли оригинальный способ борьбы с ожирением — Эксперты британского Института исследований госполитики утверждают: сладости, чипсы и сладкие напитки должны иметь максимально простую и даже "устрашающую" упаковку, чтобы создать "равное игровое поле" с фруктами и овощами. В новом отчете аналитического центра указывается, что эта тактика позволит сократить количество людей, которые страдают от ожирения из-за чрезмерного употребления сладостей и газировки.

— Точка невозврата — Изменения в климате могут принять необратимый характер — Австралийский центр по изучению климатических изменений выпустил доклад, согласно которому существует реальный риск того, что человеческая цивилизация может оказаться на грани коллапса уже в 2050 году. Авторы работы утверждают, что в ближайшие 30 лет среднее значение температуры на планете повысится на 3 градуса. Это неминуемо запустит процессы разрушения ключевых экосистем планеты, включая Арктику, тропические леса Амазонии и коралловые рифы.

— Бездомный Юнкер — Глава Еврокомиссии пять лет живет в гостинице — Жан-Клод Юнкер, которому осталось 4 месяца до истечения его полномочий во главе Еврокомиссии, пожаловался изданию Bild на то, что у него нет дома в Брюсселе, и назвал канцлера Германии Ангелу Меркель "милым произведением искусства". Отвечая на вопрос журналиста, правда ли, что все пять лет своей работы в Брюсселе он жил в отеле, Юнкер ответил: "Да, это так. У главы Еврокомиссии нет своей резиденции. Я жил в гостиничном апартаменте площадью 50 квадратных метров и платил за это 3250 евро в месяц.

— По больному месту — Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов — Минтруд предложил новый вариант выполнения квоты для приема на работу инвалидов. Организация сможет заплатить компенсацию, если не получается устроить к себе инвалидов.

— От полигонов до платежки — За два года до суда дошли лишь 25 уголовных дел в сфере обращения с ТБО — В каждом третьем регионе России пресекались нарушения прав жителей при начислении и взимании платы за вывоз мусора. Такая информация прозвучала во вторник в Ростове-на-Дону на совещании, где обсуждали мусорную реформу. Под председательством Генпрокурора Юрия Чайки представители правоохранительных органов, исполнительной власти, бизнеса и надзорных органов говорили о проблемах утилизации и обращения с коммунальным отходами. А таких проблем оказалось немало.

— Бабушка и метры — У глухой сибирячки из-за нехватки жилой площади забирают внуков — Уже третьего внука могут изъять у жительницы Новосибирска Валентины Тихоновой. У ее дочери — психическое заболевание, а молодой бабушке не дают оформить над внуками опеку, поскольку в занимаемой ею комнате общежития на них не хватает жилых метров.

— Фитнес по наследству — Тренировка заложена в наших генах — Нас настойчиво убеждают, что здоровье в движении. Что каждый должен ежедневно отмерить как минимум 10 тысяч шагов. Пробежать трусцой от инфаркта. Но кто сказал, что эти рекомендации — истина в последней инстанции?

— Понять человека дождя — Причины аутизма могут находиться в "мусорной" ДНК — Как известно, огромный объем кодирующей информации, которая отвечает за синтез белков, составляет около одного процента генома, а на некодирующую часть приходится 98-99 процентов. Ее функция оставалась неясной, поэтому ее даже называли "мусорной" частью генома. И вот американские ученые обнаружили, что мутации в этом "мусоре" могут стать причиной аутизма, которым страдал герой знаменитого фильма "Человек дождя". Результаты работы опубликованы в журнале Nature Genetics.

— В зеркале эволюции — Почему лицо человека изменилось за миллионы лет — Ученые давно заметили удивительный факт: облик жителей того или иного относительно бедного региона меняется буквально за несколько десятилетий, если сделать питание здесь сбалансированным. Особенно важно увеличить потребление белка. Другие исследования показали, что существенное влияние на внешность человека оказывает климат. А недавно международная группа ученых решила копнуть глубже: они изучали эволюцию лица человека за последние 4,5 миллиона лет — от ранних австралопитеков до сегодняшнего дня.

— Шарик по любви — Может ли ген выбрать собаку — Конечно, британские ученые умеют удивить. На этот раз они это сделали совместно со шведскими коллегами. Группа исследователей Уппсальского и Ливерпульского университетов решила выяснить, почему человек заводит собаку. Для охраны дома? Чтобы иметь надежного друга? А может, все гораздо глубже? Может, здесь замешана генетика?

— Холодильник на магните — Российский способ охлаждения превзошел зарубежные аналоги — Разработанный учеными из НИТУ "МИСиС" и Тверского государственного университета холодильник принципиально отличается от тех, которые стоят в наших квартирах. Как известно, в обычном устройстве работает фреон или другой газ, который сжимается компрессором, а после резкого расширения испаряется и охлаждается. По поводу таких холодильников высказано много серьезных претензий. Прежде всего это утечки хладагентов, вызывающих такие серьезные экологические проблемы, как разрушение озонового слоя и глобальное потепление.

— "Барс" готовится к прыжку — В Министерстве обороны второй раз за последние несколько дней обсудили проблемы технологического переоснащения нашей военной орбитальной группировки.

— Под стражу на два месяца — Женщину, бросившую двух малышей, суд отправил в изолятор — Люберецкий городской суд Подмосковья арестовал на два месяца Алёну Якушеву, которая оставила двух годовалых детей в хостеле в Котельниках в конце мая.

— Собьет любую цель — 4 июня стало известно, что расчет Воздушно-космических сил России запустил с казахстанского полигона Сары-Шаган новую противоракету шахтного базирования. Видеокадры этих испытаний Минобороны России разместило на своем аккаунте в YouTube.

— Авария по мобильнику — Страховщики обновили Европротокол — Российский союз автостраховщиков обновил мобильное приложение, с помощью которого можно оформить аварию без вызова ГИБДД. Оно так и называется "ДТП.Европротокол".

— Освободился раньше коллег — Проходивший по "делу Шакро" Денис Никандров вышел по УДО — Из исправительной колонии в Нижнем Тагиле во вторник освободился бывший первый заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Денис Никандров. Выйти на свободу ему удалось раньше назначенного приговором срока — суд одобрил ходатайство об освобождении Никандрова условно-досрочно.

ИЗВЕСТИЯ

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— Выше звезд — Отели на российских курортах оказались дороже зарубежных — Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон-2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья. К примеру, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье. Такие выводы содержатся в исследовании сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru, с которым ознакомились "Известия". Тенденцию подтверждают и в других компаниях. Российские отельеры пользуются возможностью заработать, ожидая традиционно высокого спроса, но у государства есть рычаги воздействия на отрасль, отмечают эксперты. В министерстве курортов Крыма "Известиям" рассказали, что для снижения цен необходимо строить новые отели на полуострове.

— Уголовный компонент — Глазной препарат подвели под статью — С1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов — тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство). Все они рецептурные, входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), но пользуются спросом у наркозависимых людей. Поэтому за их незаконную продажу и хранение вводится уголовная ответственность. Как сообщили "Известиям" в аппарате правительства, постановление уже подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. После вступления документа в силу нарушителей могут отправить за решетку на три года.

— Бойковщина — Оппозиция юго-востока Украины решила воссоединиться — Уже сегодня "Оппозиционная платформа — За жизнь" и "Оппозиционный блок", скорее всего, воссоединятся после полугодового раскола, чтобы перехватить инициативу на юго-востоке страны и набрать больше голосов на выборах в Верховную раду. Как рассказали источники "Известий" в этих партиях, единый список должен возглавить Юрий Бойко. Депутат Верховной рады Евгений Балицкий также подтвердил "Известиям": 5 июня пройдет "объединительный съезд", а назначение экс-кандидата в президенты от "Платформы" номером один — дело почти решенное.

— "Комиссия за эквайринг у крупнейших сетей давно ниже 1%" — Глава НСПК Владимир Комлев — о том, за счет чего ритейлеры смогут снизить траты на обслуживание карт и в каких странах вскоре заработает "Мир" — До конца года во всех государствах ЕВРАЗЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту "Мир". В каких странах дальнего зарубежья вскоре можно будет расплачиваться отечественной картой, в интервью "Известиям" рассказал председатель правления — гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев. Он также пояснил, почему модные платежные сервисы в России еще долго не вытеснят традиционный "пластик" и есть ли у ритейлеров шансы на победу в борьбе за снижение комиссий

— Деньги за бочку — "Роснефть" увеличит добычу углеводородов — России нужно оценить все риски при рассмотрении вопроса о продлении сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти. Об этом заявил на годовом общем собрании акционеров глава "Роснефти" Игорь Сечин. По его словам, есть опасность, что отечественные компании будут вынуждены сократить свою долю на глобальном рынке на фоне планов США по наращиванию объемов добычи сланцевых углеводородов. "Роснефть" не планирует откладывать запуск новых проектов из-за ОПЕК+, но обсудит с российским правительством компенсацию своих потерь. К 2022 году компания намерена увеличить добычу углеводородов до 330 млн т нефтяного эквивалента.

— Не чужая доля — Президент потребовал снять с граждан строительные риски — Российским властям нужно сделать все, чтобы в стране исчезло понятие "обманутый дольщик". Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства в Кремле. По его мнению, все риски должны делить между собой банки, государство и застройщики. Полный переход на проектное финансирование произойдет уже через два года, пообещал глава Минстроя Владимир Якушев. Это позволит исключить появление новых обманутых дольщиков, считают и опрошенные "Известиями" эксперты.

— Трамп и ненависть — Что значит для Британии визит лидера США — На фоне внутриполитических проблем, с которыми в последние месяцы сталкивается Британия, первый госвизит Дональда Трампа в Лондон носит скорее символическое значение, нежели практический характер. К такому выводу пришли опрошенные "Известиями" эксперты. Из-за решения Терезы Мэй покинуть пост премьера все акценты визита сместились в сторону роскошного приема семейства Трампов в Букингемском дворце. А пока государственные деятели в течение нескольких дней обменивались клятвами в вечной дружбе и сотрудничестве, рядовые британцы выходили на улицы, чтобы выразить недовольство приездом президента США в Туманный Альбион.

— Золотое отсечение — НДС на благородный металл собираются отменить — Инвестиции в золото не будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). Законопроект об этом внесен в правительство, рассказали "Известиям" в Минфине. В ведомстве заявили, что инициатива повысит спрос частных инвесторов на благородный металл в 15 раз — до 50 т в год. Предполагается, что вложения в него станут одним из главных способов накопления помимо традиционных банковских вкладов, поскольку золото защищено от долларовой инфляции. Вложение в металл действительно может стать альтернативой депозитам или облигациям, согласились с Минфином опрошенные "Известиями" эксперты. Впрочем, они отметили, что это будет актуально только для узкой прослойки населения, так как позволить себе слитки смогут лишь обеспеченные россияне.

— Гол в свои ворота — Букмекеры и профильные эксперты сомневаются, что в нынешнем виде закон об ограничении событий по ставкам не вернет отрасль в 1990-е — Поправки к закону о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, в середине мая принятые Госдумой в первом чтении, конкретизировали так называемый перечень событий для пари. Законодатели посчитали, что список событий, доступных для ставок, следует ограничить спортивными соревнованиями, скачками на ипподроме, выборами и референдумами, а также "зрелищно-развлекательными мероприятиями", идущими в прямом ТВ-эфире. Иными словами, букмекерам и тотализаторам запретят принимать ставки на то, чем закончится популярный сериал или кого родит английская принцесса. Руководствовались депутаты вполне благими целями — усилением борьбы с нелегалами на игорном рынке. Однако в нынешней редакции документ несет в себе не просто риски невыполнения этой задачи, но и возможность отката отрасли к уровню 90-х годов прошлого века, считают опрошенные "Известиями" эксперты и участники рынка.

— По Тихому до Курил — Новые десантные корабли усилят дальневосточные рубежи — Два новейших больших десантных корабля (БДК) типа "Иван Грен" войдут в состав Тихоокеанского флота. Речь идет о проектах, за закладкой которых на калининградском заводе "Янтарь" в апреле нынешнего года в режиме телемоста наблюдал Владимир Путин, сообщили "Известиям" в главкомате ВМФ. На флоте эти БДК получили название "президентский десант". Уже известно, что по сравнению с первыми кораблями проекта 11711 их характеристики будут значительно улучшены.

— Командир на автопилоте — Управлять армиями поможет компьютер — Штаб 6-й общевойсковой армии в Санкт-Петербурге получит уникальную автоматизированную систему управления войсками (АСУВ), сообщили "Известиям" в Минобороны. В войсках она уже получила неофициальное название "Штаб звездных войн". Высокотехнологичная система позволит командованию видеть действия каждого подразделения. Внедрение новых АСУ, по мнению опрошенных "Известиями" экспертов, повысит быстроту и надежность управления войсками.

— Свой язык ближе: россияне назвали самые важные школьные предметы — В списке приоритетов не оказалось домоводства, истории искусства и военного дела — Россияне хотят, чтобы в школах больше внимания уделялось преподаванию русского языка и истории. За последний год также вырос интерес к физкультуре. Таковы результаты нового опроса "Левада-центра" (есть в распоряжении "Известий"). Четвертое место в предпочтениях родителей школьников занимают иностранные языки. Для взрослых важнее, чтобы дети глубже изучали родные. А вот интерес к домоводству, философии, основам религии и военному делу оказался невысок.

— Бойковщина: оппозиция юго-востока Украины решила воссоединиться — Список союза двух партий возглавит Юрий Бойко — Уже сегодня "Оппозиционная платформа — За жизнь" и "Оппозиционный блок", скорее всего, воссоединятся после полугодового раскола, чтобы перехватить инициативу на юго-востоке страны и набрать больше голосов на выборах в Верховную раду. Как рассказали источники "Известий" в этих партиях, единый список должен возглавить Юрий Бойко. Депутат Верховной рады Евгений Балицкий также подтвердил "Известиям", что 5 июня пройдет "объединительный съезд", а назначение экс-кандидата в президенты от "платформы" номером один — дело почти решенное.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Бюджетная оппозиция — Доля государственных средств достигла максимума в доходах КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" — В понедельник, 3 июня, ЦИК опубликовала финансовые отчеты российских политических партий за 2018 год. Парламентская оппозиция установила новый исторический рекорд зависимости от федерального бюджета— поступления из него составили 4,56 млрд руб., или около 90% партийных бюджетов.

— Полувагонные споры — Бывший топ-менеджер "дочки" Уралвагонзавода объявлен в международный розыск — Бывший генеральный директор "УВЗ-Логистик", дочерней компании Уралвагонзавода, 51-летний Дмитрий Еремеев объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 1. ст. 201 УК). Об этом РБК рассказал источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник, знакомый с материалами дела. По его словам, речь идет о договорах, которые Еремеев подписывал как глава "УВЗЛогистик" (после продажи в 2018 году структурам Артема Чайки компания была переименована в ООО "Модум-Транс"), а расследованием дела занимается следственный департамент МВД.

— Платы за потерю бдительности — В РКК "Энергия" украли электронное космическое оборудование — Во время майских праздников неизвестные похитили с территории корпорации "Энергия" оборудование для космической техники, стоимость которого может составлять миллионы рублей. МВД начало доследственную проверку.

— РФС открыл счет — Впервые обнародованы расходы и доходы российских футбольных клубов — РФС раскрыл, на чем зарабатывают и как тратят деньги российские футбольные клубы. В частности, больше всех на развитие молодежного футбола тратит "Краснодар", а самым щедрым на агентские выплаты оказался "Спартак".

— Молочные взяли верх над растительными — В России сократилось производство эрзац-сыров — В январе — апреле 2019 года российские производители выпустили 57,9 тыс. т сыров, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из опубликованных Минсельхозом данных Росстата.

— Visa рассчитывает на зарубежный реванш — Международная платежная система разрабатывает сервис межстрановых переводов по номеру телефона — Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона. Об этом РБК рассказали пять источников на платежном рынке

— ВЭБ допустит к инвестпроектам юани и иены — Корпорация развития планирует занять в национальных валютах эквивалент 300 млрд руб. — ВЭБ.РФ планирует занять у инвесторов, в том числе азиатских, сумму, эквивалентную 300 млрд руб., рассказал РБК первый заместитель председателя—член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов. Деньги нужны для финансирования проектов в рамках майского указа.

— Всеобщий тест-драйв с консультантом в прицепе — Как московский предприниматель создал необычный автомобильный сервис — Создатель сервиса, позволяющего опробовать выбранную марку без помощи дилерского центра, два года безуспешно предлагал свои услуги автобрендам. Сегодня среди клиентов сервиса — Volkswagen, Bentley, Mitsubishi, Peugeot и многие другие компании.