ВЛАДИВОСТОК, 5 июн /ПРАЙМ/. Торговый оборот между Южной Кореей и Приморьем за прошлый год вырос на 20% — до 1,5 миллиарда долларов, сообщил директор краевого департамента международного сотрудничества Алексей Старичков, выступая на открытии Дальневосточного российско-корейского форума во Владивостоке.

Девятый Дальневосточный российско-корейский форум стартовал в среду во Владивостоке. Представители бизнеса, общественности и чиновники двух стран обсудят на нем возможности реализации проектов в рамках инициативы "девяти мостов" сотрудничества, а также совместную работу в сельском хозяйстве, рыбной отрасли, промышленном и перерабатывающем производстве, транспорте и логистике.

"Наше сотрудничество с Республикой Корея набирает обороты… Только за прошлый год число южнокорейских гостей выросло в 1,5 раза – до 224 тысяч человек. Торговый оборот вырос почти на 20% и составил без малого 1,5 миллиарда долларов", — сказал Старичков.

По его словам, Приморье заинтересовано в совместном с южнокорейскими инвесторами строительстве портовых мощностей.

"В крае увеличиваются объемы производства зерна, растут объемы экспорта российского зерна в целом, рыбы, морепродуктов через приморские порты. Существующая инфраструктура портовая не позволяет осуществлять хранение и перевалку рыбы и зерна в требуемых количествах, поэтому мы заинтересованы в совместном строительстве зернового терминала, логистических комплексов, новых мощностей по хранению и перевалке рыбы, развитию портовой инфраструктуры", — добавил Старичков.