МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет, отыгрывая риторику главы ФРС США по монетарной политике, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к 15.22 мск рос на 0,11% — до 2709,21 пункта, индекс РТС — на 0,27%, до 1311,14 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 7 копеек — до 65,09 рубля, курс евро рос на 15 копеек, до 73,45 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,48% — до 61,67 доллара за баррель.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОПТИМИЗМА

"Позитив постепенно возвращается на мировые финансовые рынки. На этом фоне российский рынок акций растет в среду после спада в предыдущую торговую сессию. Интерес инвесторов к риску вырос после вчерашних комментариев главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, в которых инвесторы услышали намек на снижение процентных ставок американским регулятором в ближайшее время", — прокомментировала агентству "Прайм" аналитик банка "Санкт-Петербург" Анна Полиенко.

Минфин в среду опубликовал план покупок валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила на июнь, напоминает аналитик. С учетом "докупок", выпавших в августе-декабре прошлого года, ежедневный объем fx-операций на открытом рынке составит 19,1 миллиарда рублей в день, оставшись на уровне мая (19,5 миллиарда рублей), указывает она.

"Из-за сезонного ухудшения сальдо текущего счета платежного и увеличившихся на 20% выплат внешнего долга в июне возрастают риски для курса рубля, а ослабление национальной валюты оказало бы поддержку акциями компаний добывающего сектора и индексу Мосбиржи в целом", — говорит Полиенко.

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах роста – обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+1,34%). В течение торгов в среду бумаги поднимались максимально на 1,5%, до 25,69 рубля – максимума с 4 марта 2019 года.

"Возможно, инвесторы посчитали, что обыкновенные акции торгуются уже со слишком большим дисконтом к привилегированным", — указывает аналитик "ВТБ Капитал" Екатерина Родина.

"На наш взгляд, рост акций "Сургутнефтегаза" может быть связан с надеждами участников рынка на то, что может быть изменена дивидендная политика в пользу увеличения выплат владельцам обыкновенных акций. В то же время, укрепление рубля в этом году снижает потенциальную чистую прибыль компании из-за валютной переоценки, поэтому динамика акций "Сургутнефтегаза" может быть хуже аналогов", — прокомментировал старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"На данном этапе это лишь предположения участников рынка о том, что могут быть увеличены выплаты владельцам обыкновенных акций. О каких-либо конкретных планах компании по изменению дивидендной политики на данный момент открытой информации нет", – добавил он.

Рост акций ВТБ (+3,4%) поддерживается высказываниями главы банка в рамках ГОСА. В частности, по его словам, ВТБ надеется, что в дальнейшем рост прибыли позволит вернуться к уровню дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО.

Также сегодня в лидерах роста бумаги Сбербанка: префы поднимаются на 1,78%, обыкновенные акции – 1,16%.

Кроме того, в лидерах роста – обыкновенные акции "Россетей" (2,76%), акции "Интер РАО" (2,53%), депозитарные рассылки "Русагро" (1,76%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (1,64%), "Газпром нефти" (-1,64%), а также депозитарные расписки X5 (1,47%).

Среди лидеров снижения — акции "Роснефти" (-1,4%), ФСК ЕЭС (-1,4%), бумаги "Татнефти" (префы снижаются на 1,23%, обыкновенные акции – на 0,72%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На взгляд Полиенко из банка "Санкт-Петербург", в текущий момент основным драйвером роста российского рынка акций остается глобальный спрос на риск.

"Сегодня состоятся переговоры между США и Мексикой по торговым вопросам. Мы не ожидаем заключения торговой сделки, однако намерение Мексики пойти на уступки может усилить позитив на рынках. В этом свете мы ожидаем дальнейший рост фондового рынка РФ", — говорит эксперт.

Российский фондовый рынок, в отсутствии форс-мажоров, в перспективе одного месяца может продолжить показывать положительную динамику, считает руководитель инвестотдела НПФ "Согласие" Иван Нечаев. "В ближайшие торговые сессии считаем, что индекс Мосбиржи будет находиться в боковом тренде в диапазоне 2650-2730 пунктов", — прогнозирует он.