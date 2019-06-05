ПЕНЗА, 5 июн /ПРАЙМ/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на площадке Петербургского международного экономического форума в среду обсудил с главой Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани расширение сотрудничества с итальянским малым и средним бизнесом, сообщила пресс-служба правительства региона.

По словам Белозерцева, Пензенская область могла бы предложить итальянскому бизнесу новые направления для совместной работы, в первую очередь, это швейное производство, выпуск мебельной фурнитуры и тканей для мебельной промышленности, а также проекты в строительной и сельскохозяйственной отраслях.

"Для масштабного сотрудничества у нас в регионе есть все необходимое: высокий промышленный и инновационный потенциал, мощная база строительной индустрии, большие возможности сельского и лесного хозяйства, квалифицированные кадры… Нам есть что предложить инвесторам, начиная от инфраструктуры для ведения бизнеса, заканчивая преференциями для крупных проектов", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Глава региона отметил, что деловые контакты между Пензенской областью и Италией развиваются уже более 10 лет, на территории региона успешно работают такие предприятия с итальянским капиталом, как "Пензенский завод Телема Гино", выпускающий промышленное оборудование для железнодорожной отрасли, и компания Simem (ООО "Бетониум"), занимающаяся выпуском строительных материалов.

Белозерцев пригласил Трани посетить Пензенскую область, чтобы на месте оценить инвестиционный потенциал региона, а также предложил ему рассмотреть возможность организации презентации Пензенской области в Италии.

"Винченцо Трани поддержал предложенные Иваном Белозерцевым проекты и выразил желание и готовность участвовать в процессах расширения сотрудничества между Пензенской областью и Италией, прежде всего, в сфере малого и среднего бизнеса", — говорится в сообщении.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.

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