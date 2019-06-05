БРЮССЕЛЬ, 5 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия в среду сообщила, что считает обоснованным введение процедуры корректировки ситуации с чрезмерно высоким государственным долгом Италии, одной из крупнейших экономик еврозоны, однако для ее запуска необходимо решение Совета стран ЕС, поэтому о санкциях – штрафе в размере около 3,5 миллиарда евро, пока речи нет.

Пакт стабильности и роста предписывает странам Евросоюза иметь дефицит бюджета не более 3% ВВП, а госдолг – не выше 60% ВВП.

Соотношение государственного долга к ВВП Италии в 132,2% в 2018 году является вторым по величине в Евросоюзе и одним из крупнейших в мире, говорится в материалах ЕК. Там отмечается, что в прошлом году бремя госдолга составляло в среднем 38,4 тысячи евро на одного жителя страны.

Большая задолженность Италии представляется существенным источником уязвимости для ее экономики, и решительное сокращение долга должно оставаться приоритетом, свидетельствуют материалы ЕК.

Если государство ЕС не выполняет предписаний Пакта, в отношении него на наднациональном уровне в Евросоюзе может быть начата процедура принудительной корректировки ситуации, так называемая EDP. Как уточняется в материалах Еврокомиссии, процедура EDP может быть введена, если страна ЕС нарушила или рискует нарушить установленный Пактом стабильности и роста порог по дефициту бюджета, а также если у нее госдолг выше 60% ВВП и он не уменьшается "удовлетворительными темпами".

Для корректировки бюджетных показателей, Евросоюзом разрабатывается план с целями и сроками для изменения ситуации, который может быть рассчитан на несколько лет. Решение о начале процедуры EDP, о ее закрытии и наложении штрафов принимает Совет стран ЕС, Еврокомиссия лишь вносит свои рекомендации на этот счет.

Стоит отметить, что у ряда государств Евросоюза госдолг превышает 60%. Однако они не находятся под процедурой EDP. Так, в частности, задолженность Австрии, Бельгии, Ирландии выше порогового показателя, но согласно последнему экономическому прогнозу Еврокомиссии, находится в 2018-2020 годах на понижательном тренде.

При этом единственная страна, которая находится сейчас под действием процедуры EDP – это Испания, ее госдолг также выше 60%, но по этому же прогнозу, задолженность сокращается. Кроме того, 5 июня Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС вывести Испанию из этой процедуры.

Всего же под процедурой EDP в Евросоюзе побывали 26 и 28 стран Евросоюза.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЕСНЯ

В конце мая вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис констатировал, что Италия сейчас — самая медленно растущая экономика в Евросоюзе. Кроме того, Еврокомиссией был существенно понижен прогноз роста ее ВВП. В частности, согласно последнему, весеннему экономическому прогнозу ЕК, ВВП Италии вырос в 2018 году на 0,9%, ожидания на 2019 год – подъем всего на 0,1%, а на 2020 год — на 0,7%. При этом в осеннем своем прогнозе, от ноября прошлого года, ЕК видела рост экономики страны более радужно: на 1,1% в 2018 году, на 1,2% в 2019 году и на 1,3% — в 2020 году.

Ситуация с госдолгом также не выглядит оптимистично. В апреле Национальный институт статистики Италии сообщил, что, по предварительным данным, уровень государственного долга страны по отношению к ВВП по итогам 2018 года вырос до 132,2% со 131,4% в 2017 году. Согласно весеннему прогнозу Еврокомиссии, задолженность Италии может составить 133,7% ВВП в текущем году и подняться до 135,2% в 2020 году.

"По Италии, в отчёте (принятом в среду Еврокомиссией — ред.) делается вывод, что основанная на долге процедура EDP оправдана", — сообщила ЕК.

Согласно материалам Еврокомиссии, Италии следовало выполнять определенные требования по госдолгу, однако в 2018 году страна с этим не справилась.

"Италия не уложилась в контрольный показатель сокращения долга в 2018 году… Более того, по прогнозам, Италия не уложится в контрольный показатель сокращения долга в 2019 и 2020 годах на основе как правительственных планов, так и весеннего прогноза Еврокомиссии от 2019 года", — говорится в тексте отчета.

Такое мнение ЕК об оправданности EDP — это первый шаг к возможности запуска этой процедуры.

Стоит отметить, что существует возможность наложения на страну штрафа в размере до 0,2% ВВП за невыполнение предписанной бюджетной динамики. По данным Евростата, ВВП Италии в прошлом году составил 1,757 триллиона евро. Поэтому штраф может теоретически оказаться на уровне около 3,5 миллиарда евро.

Согласно материалам Еврокомиссии, санкции могут быть согласованы лишь на более поздней стадии процесса EDP.

ПРОЦЕДУРУ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ

Италия, как и большинство стран Евросоюза, уже побывала под действием процедуры EDP, но вышла из нее в 2013 году. И новой процедуры пока можно избежать.

Еврокомиссия готова обсуждать с властями Италии, как это сделать, сказал еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси на пресс-конференции в среду.

"Мы всегда говорили, что готовы обсуждать факты, цифры, представленные итальянским правительством. Наши двери остаются открытыми для того, чтобы послушать, для обсуждения. Теперь власти Италии должны продемонстрировать, что процедуры (EDP) можно избежать, сообщить, как это можно сделать", — сказал он.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, в свою очередь, пообещал предпринять все усилия, чтобы не допустить принудительных мер ЕС.