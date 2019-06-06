МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Петербургский международный экономический форум пройдет 6-8 июня.

Ниже приводится справочная информация.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – это ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Ежегодно форум посещают более 10 тысяч участников из России и из-за рубежа, среди которых главы государств и правительств развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества.

Основной задачей форума является поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

Инициатива проведения ПМЭФ принадлежит российскому Совету федерации и Межпарламентской ассамблее стран СНГ. В мае 1997 года ее одобрил президент России.

Изначально невский саммит задумывался как "Давосский форум в рамках СНГ". Главной целью форума ставилось проведение широкой дискуссии об экономическом и геополитическом развитии стран содружества.

Первый Петербургский экономический форум прошел 18-20 июня 1997 года. В нем приняли участие более 1500 человек, в том числе руководители правительств и парламентов стран СНГ, субъектов РФ, представители банковских и финансовых структур, предприниматели и общественные деятели. Основное внимание было уделено поиску новых возможностей расширения экономического сотрудничества России и других стран СНГ с финансово-промышленными структурами ведущих стран мира и усилению потока инвестиций.

В 1998 году президент РФ подписал распоряжение, наделяющее Петербургский экономический форум статусом ежегодного. С 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента РФ.

В 1997-2006 годах форум проводился Межпарламентской ассамблеей СНГ и Советом федерации при содействии правительства РФ и участии Европейского банка реконструкции и развития. С 2006 года организатором является министерство экономического развития РФ.

Указом президента РФ от 22 января 2008 года был образован организационный комитет по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (оргкомитет ПМЭФ), который возглавил министр экономического развития.

С 2018 года председателем оргкомитета является заместитель председателя правительства РФ Константин Чуйченко.

Организационно-логистические вопросы проведения заседаний ПМЭФ курирует фонд "Росконгресс" (до декабря 2015 года — фонд "Петербургский международный экономический форум").

С 1997 года все форумы проходили в Таврическом дворце Санкт- Петербурга, в 2006-2015 годах – на территории выставочного комплекса "Ленэкспо".

В 2016 году ПМЭФ был перенесен на новую площадку – в конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", который был открыт в октябре 2014 года.

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. Его рабочими языками являются русский и английский.

В последние годы ПМЭФ превратился из важного внутрироссийского события в авторитетное и представительное мероприятие, получившее международное признание.

В 2018 году форум прошел с 24 по 28 мая под лозунгом "Создавая экономику доверия". Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заместителя председателя КНР Ван Цишаня и директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.

В рамках основной программы на площадках форума состоялось более 150 деловых мероприятий. В форуме приняли участие более 17 тысяч человек из 143 стран мира. Было подписано 593 соглашения на сумму 2,625 триллиона рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

В 2019 году ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня в "Экспофоруме".